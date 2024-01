La région métropolitaine de Gatineau a connu, en 2022, la plus importante hausse du taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu au pays. C’est ce que révèle un nouveau rapport de Statistique Canada.

Dans la région, on note une hausse de 75,5 % par rapport à 2021, alors que dans l’ensemble du Québec, ce type de crime a connu une baisse de 1,3 %.

Le taux de crimes violents par arme à feu est calculé pour 100 000 habitants. Dans la région métropolitaine de Gatineau, ce taux était de 33,1 en 2022.

La région métropolitaine de Gatineau comprend bien sûr Gatineau, mais également les municipalités avoisinantes, soit Cantley, Chelsea, Val-des-Monts, Pontiac, L’Ange-Gardien, La Pêche et Denholm. Cependant, on exclut la ville d’Ottawa et les municipalités limitrophes du côté ontarien.

Le printemps dernier, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) avait déjà fait part d’une hausse de la criminalité en général sur son territoire, pour cette même année.

Publicité

De l’autre côté de la rivière, dans la région métropolitaine d’Ottawa, Statistique Canada rapporte une hausse beaucoup moins marquée du taux de crimes par arme à feu. Entre 2021 et 2022, il a augmenté de 4,9 %.

Par 100 000 habitants, le taux de crimes violents par armes à feu dans la capitale s'établit à 23,39 % pour cette période.

Une priorité

Bien qu’il admet ne pas avoir pris connaissance de ces chiffres, le directeur du SPVG , Simon Fournier, croit qu’il faut ramener certaines choses en perspective .

C’était la fin de la pandémie en 2022. Les chiffres étaient beaucoup plus bas en 2020, en 2021 à cause de la pandémie, au niveau des crimes violents. On revient en 2022 à des statistiques beaucoup plus semblables à 2019 , affirme-t-il.

Or, le rapport de Statistique Canada révèle qu'à Gatineau, dans les dix dernières années, le taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu a augmenté de 62 %.

Ouvrir en mode plein écran En marge de ces statistiques, le directeur du SPVG, Simon Fournier, a présenté le plan stratégique 2024-2028 du corps policier. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Malgré tout, M. Fournier fait valoir que la lutte à la violence armée est une priorité pour le corps de police. Il ajoute que le SPVG collabore avec les autres corps policiers comme la Sûreté du Québec et la police d’Ottawa pour freiner le phénomène.

Publicité

Nous sommes une ville en effervescence avec une augmentation de la population. C'est une ville qui grossit. Nous sommes une organisation, au niveau du SPVG , qui va savoir s'adapter à la situation.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, croit pour sa part que la criminalité par arme à feu a de quoi nous inquiéter .

Les outils et les ressources que l’on donne à nos équipes leur permettent d’intervenir correctement sur le terrain , indique-t-elle toutefois.

Ouvrir en mode plein écran Les élus de Gatineau réunis lors d'un comité plénier le 30 janvier 2024. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Plan stratégique

Alors que Statistique Canada révèle ces données, le SPVG a présenté mardi ses grandes priorités des quatre prochaines années aux élus de la municipalité.

Dans son plan stratégique, le SPVG dit vouloir miser davantage sur une approche de police communautaire. Pour se faire, le service compte favoriser les partenariats avec les organismes communautaires et se rapprocher des citoyens.

La police de Gatineau entend également innover en matière de recrutement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et améliorer sa capacité à utiliser les technologies pour le renseignement.

La nouvelle Commission de la sécurité publique de Gatineau, qui se réunira ce printemps, aura notamment pour mandat d’effectuer un suivi de ces objectifs.

Avec des informations de Patrick Foucault