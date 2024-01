Le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie a adopté unanimement, lundi soir, une résolution pour s'opposer à la fusion des bureaux de santé publique de Sudbury et d’Algoma.

La résolution sera acheminée aux présidents de Santé publique Algoma et de Santé publique Sudbury et districts.

Dans une lettre commune, ceux-ci ont invité les municipalités de la région à faire part de leurs commentaires par rapport à des discussions exploratoires pour une possible fusion.

Selon le conseiller municipal du quartier 5 Matthew Scott, l’argument le plus fort contre la fusion est la taille du territoire.

Nous, dans la région d'Algoma, avons des problèmes différents de ceux de la région du bureau de santé de Sudbury , affirme-t-il, en soulignant, entre autres, des taux de tabagisme et de cancers du poumon plus élevés dans la région d’Algoma.

La résolution du conseil municipal indique qu’un bureau de santé fusionné desservirait un territoire s’étendant sur plus de 700 kilomètres d’est en ouest, soit de White River à Warren, et de 500 kilomètres du nord au sud, de Chapleau à l’île Manitoulin .

La résolution note aussi qu’un conseil d’administration fusionné ne serait pas en mesure de maintenir la représentation régionale en place au conseil de Santé publique Algoma.

Il y a moins de membres des communautés dans ces conseils qui représentent leurs citoyens et parlent de leurs préoccupations , précise M. Scott.

Finalement, la résolution indique que l'histoire de la prestation de services sur une base régionale a souvent mené au regroupement des services du Nord-Est à Sudbury .

Le président du conseil d’administration pour Santé publique Sudbury et districts, René Lapierre, s’est dit surpris de voir l’adoption d’une résolution par le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie.

Je suis content de recevoir l'information que le conseil municipal s’oppose. Je suis juste un peu déçu que ce ne soit pas avec toute l’information , affirme M. Lapierre en soulignant qu’une étude réalisée avec l’aide d’un consultant est en cours.

Malgré tout, il dit comprendre les préoccupations des conseillers municipaux de Sault-Sainte-Marie, car elles ont été exprimées au sein des conseils d’administration des deux organismes.

Ouvrir en mode plein écran René Lapierre est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury et président du conseil d'administration de Santé publique Sudbury et districts. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Dans sa lettre aux municipalités, les présidents des deux bureaux de santé indiquent que leurs conseils d’administration respectifs examineront les résultats de l’étude de faisabilité et prendront des décisions en février quant à la poursuite ou non d’une proposition au gouvernement sur une fusion volontaire.

Pour nous autres, à Santé publique Sudbury et districts, je sais que vers la fin de février, le conseil va prendre une décision définitive pour savoir si on dit au gouvernement oui, on veut faire l’évaluation et procéder à la prochaine étape, ou non, ce n’est pas faisable et on veut arrêter le processus.

Si les conseils décident d’aller plus loin, des consultations publiques seront tenues, précise M. Lapierre.