Protection du caribou : Québec promet un dévoilement en février

La nouvelle stratégie de protection de l'habitat des caribous forestiers et montagnards du Québec devrait être rendue publique au cours des prochaines semaines. C'est du moins la volonté du ministre de l'Environnement, Benoit Charette. Ce dernier fait toutefois face à des obstacles au sein même du gouvernement Legault.

La stratégie, attendue depuis plus de cinq ans, devait enfin être présentée aux Québécoises et aux Québécois avant la fin de l'année 2023. En raison des feux de forêt historiques de l'été dernier et des ajustements nécessaires aux possibilités forestières, revues à la baisse, Québec a finalement annoncé qu'il présenterait son plan à la mi-janvier.

Pour une énième fois, l'échéance n'a pas été respectée.

Selon plusieurs sources consultées par Radio-Canada, le document n'a pas encore été déposé au Conseil des ministres et ne devrait donc être rendu public qu'à la fin du mois de février. D'ici là, la stratégie continue plutôt de cheminer dans les instances gouvernementales.

Selon nos informations, les nombreux commentaires servis par des élus caquistes au ministre Charette l'ont forcé à reporter son dévoilement à l'ensemble du caucus. Le dépôt était espéré à la mi-janvier, puis à la fin du mois, en vain.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a reçu de nombreux commentaires de la part de ses collègues au gouvernement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une source au cabinet de Benoit Charette a nié mardi toute présentation au Conseil des ministres cette semaine. Le cabinet s'est ensuite refusé à dévoiler une nouvelle échéance. La volonté du ministre, dit-on, est de procéder le plus rapidement possible, rappelant qu'il s'agit d'un dossier complexe .

M. Charette doit notamment s'entendre avec sa collègue des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, soumise aux pressions de l'industrie forestière.

La stratégie doit d'abord être approuvée au Conseil des ministres avant d'être rendue publique. Dès le moment de son dévoilement à la population, une période de consultation de trois mois va pouvoir s'enclencher. Les Premières Nations devront aussi être consultées.

Ce qui sera présenté par le ministre de l'Environnement ne sera donc pas une version finale de la stratégie qui sera déployée sur le territoire.

Habitats fauniques

Radio-Canada a par ailleurs la confirmation que la stratégie de protection de l'habitat des caribous forestiers et montagnards contiendra des modifications au Règlement sur les habitats fauniques. Cette information vient du cabinet de Benoit Charette lui-même. Des modifications au Règlement sur les habitats fauniques sont prévues , a indiqué par écrit son attachée de presse.

Annexé à la Loi sur la conservation de la faune du Québec, ce règlement détermine les habitats légalement protégés pour certaines espèces vulnérables ou menacées. Il vient baliser les activités industrielles qui peuvent y être exercées. Des normes relatives à l'exploration minière, à la récolte forestière et aux activités récréatives sont notamment déterminées.

Ouvrir en mode plein écran Les 13 hardes de caribous forestiers et montagnards du Québec ont besoin de dizaines de milliers de kilomètres carrés d'habitat non perturbé pour survivre. Photo : Gracieuseté : Erwan Gavelle

Selon la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec (SNAP Québec), de nouveaux habitats fauniques devraient être ajoutés à la loi en lien avec la stratégie du gouvernement Legault. Reste à savoir quelles seront les superficies ciblées et quels seront les usages permis pour chaque habitat.

La SNAP Québec recommande depuis plusieurs années la protection de 35 000 km2 d'habitat essentiel du cervidé, surtout constitué de vieilles forêts de résineux.

Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec, soutient que la qualité de la stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier sera dans les détails imbriqués dans ces modifications au règlement. M. Branchaud s'attend à des régimes d'activités restrictifs qui viendront vraiment protéger le caribou .

Ouvrir en mode plein écran Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec Photo : Radio-Canada / Laurent Boursier

M. Branchaud déplore des mesures plus ou moins robustes actuellement prévues dans le Règlement sur les habitats fauniques, qualifiant certaines protections de passoire .

Rappelons que l'objectif de Québec est d'assurer une perturbation maximale de 35 % de l'habitat de chacune des 13 hardes de caribous sur son territoire. Selon le consensus scientifique, cependant, cette perturbation devrait être bien moindre pour assurer la survie et la croissance des troupeaux.

Plus de détails suivront.