Une autre année chargée en vue pour la CSN en Abitibi-Témiscamingue

Plus de 1600 syndiqués de la CSN en Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec négocieront de nouvelles conventions collectives au cours de l'année 2024.

Ces travailleurs, répartis dans 23 syndicats, s’ajoutent aux 2500 syndiqués du secteur public qui se prononceront, au cours des prochaines semaines, sur l’entente de principe intervenue avec le gouvernement.

Les principales négociations à venir pour la CSN dans la région touchent les travailleurs des CPE, les ambulanciers, les agents de la paix en services correctionnels, les ressources intermédiaires de type familial et les employés de la SAQ.

Le président du Conseil central Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec - CSN, Félix-Antoine Lafleur, affirme que les gains réalisés dans l’entente de principe doivent servir de base de négociation pour le gouvernement dans les conventions collectives à venir.

Oui, ça doit être une base, mais on lance aussi le message au gouvernement de cesser sa dynamique d'affrontement, mentionne-t-il. Les arguments que nous avons amenés à la fin pour bonifier l’entente sont les mêmes qu’on avait au début en matière d’attraction, de rétention et de besoins dans les services publics.

Avec ce qui s’en vient, le gouvernement doit se poser des questions pour savoir si ses méthodes de négociation sont encore les bonnes en 2024.

Réforme en santé

Parmi les principaux dossiers sur la table en 2024, le Conseil central cible la mise en place de la réforme de la santé du ministre Christian Dubé, adoptée sous bâillon avant Noël. La CSN estime que cette réforme ouvre la porte à une privatisation sauvage du réseau public.

Plus de privé, ça veut dire des soins moins équitables dont les plus riches bénéficient au détriment des plus pauvres et même des gens de la classe moyenne, qui vont continuer à s’appauvrir et à s’effriter , soutient Félix-Antoine Lafleur.

Si le gouvernement va de l’avant avec cette volonté, il y aura une détérioration de la santé dans la population. Il aura réussi à créer un réseau à deux vitesses et on va continuer à se battre corps et âme pour atténuer les effets délétères de cette privatisation , ajoute-t-il.

Pénurie de main-d'oeuvre

La CSN lance aussi un appel au gouvernement pour qu’il s'attaque aux causes fondamentales de la pénurie de main-d’œuvre.