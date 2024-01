Le rapport remis à Hydro-Québec conclut qu'à la suite de la visite des installations, aucune barrière majeure n'a été identifiée pour empêcher le redémarrage de la centrale de Gentilly-2 et que « l'ajout de capacité sur le site pourrait être possible, sous réserve » d'études plus poussées.

Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme