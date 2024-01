La Ville de Québec rembourse maintenant les produits d’hygiène durable

Les citoyens de Québec peuvent dorénavant se faire rembourser les coupes menstruelles et les couches lavables. Il suffit de s'inscrire au programme de soutien à l’achat de produits d’hygiène personnelle durables (PHPD) de la Ville.

Annoncé en décembre dernier, le programme permet d'obtenir une subvention de 60 % ou 75 % du coût d’achat, avec un plafond de remboursement de 100 $ par personne pour les produits menstruels durables, et de 200 $ par enfant pour l'achat de couches lavables.

Les produits ciblés par le programme : Les coupes et les disques menstruels;

Les culottes menstruelles;

Les protège-dessous lavables;

Les serviettes hygiéniques et/ou les insertions absorbantes amovibles lavables et réutilisables;

Les couches lavables neuves pour bébés. Source : Ville de Québec

Pour s'inscrire, les résidents de Québec doivent remplir un formulaire en ligne disponible sur le site de la Ville ou sur le site du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME).

Il est possible d'inclure plusieurs factures dans une même réclamation. Les demandes seront traitées dans un délai d’environ six semaines. Les achats réalisés dans les six mois précédant la demande sont également admissibles à la subvention , précise la Ville.

Les citoyens éligibles doivent notamment fournir les factures des produits admissibles (en dollars canadiens seulement), une preuve de résidence au nom de la personne qui remplit la demande (compte de taxes, bail, compte d'électricité, permis de conduire) et un spécimen de chèque.

Une personne qui demande la subvention doit obligatoirement résider sur le territoire de la ville de Québec.

Pour les couches lavables, le bénéficiaire doit fournir un certificat de naissance portant le nom de l'enfant et de l'adulte demandeur.

Pour plusieurs, ce programme offrira le coup de pouce nécessaire qui manquait pour passer à l’action. Une personne pourrait par exemple s’équiper à prix réduit d’un ensemble de couches lavables, ou d’une coupe et de culottes menstruelles, selon ses besoins , souligne la vice-présidente du comité exécutif responsable de la gestion des matières résiduelles, Mme Marie-Josée Asselin.

Cette mesure permettra de réduire les déchets tout en améliorant l'économie locale, selon l'administration municipale.

La Ville rejoint ainsi plus de 200 municipalités de la province qui ont mis en place de tels programmes.