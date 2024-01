Procès de Marc-André Grenon : l’accusé ciblé en raison de son nom de famille

La manière dont Marc-André Grenon a été ciblé par les policiers dans l'affaire Guylaine Potvin a été décortiquée par une spécialiste en biologie judiciaire, mardi, à la reprise des audiences au procès de l'accusé au palais de justice de Chicoutimi. Valérie Clermont Beaudoin a expliqué de quelle manière fonctionnait le projet PatronYme, qui a mené à l’arrestation de l’accusé grâce à une concordance d'ADN.

Le but de la recherche de patronymes est de fournir des noms de famille comme piste d’enquête lorsque celle-ci n’avance plus. Il est possible de faire cette recherche si un profil d’ADN masculin est retrouvé sur une scène de crime.

Mme Clermont-Beaudoin a expliqué que seuls les hommes avaient un chromosome Y. Celui-ci se transmet de père en fils. Ainsi, tous les hommes d’une même lignée paternelle ont le même profil Y. Traditionnellement, le nom de famille des hommes se transmet lui aussi d’une génération à l’autre.

Lorsqu’un profil génétique inconnu est retrouvé sur une scène de crime, il demeure inconnu tant qu’il n’est pas comparé avec un profil connu. Le but du projet PatronYme est de faire des comparaisons à partir de la base de données pYste du Laboratoire de science judiciaire et de médecine légale.

Celle-ci est constituée de milliers de profils Y associés à des noms de famille. Ces données, disponibles publiquement sur Internet, ont été récoltées sur des sites de recherches généalogiques. Les données proviennent de volontaires. La base de données pYste est mise à jour annuellement.

Le dossier de Guylaine Potvin

Dans le cas de Guylaine Potvin, des prélèvements faits sous les ongles de la main droite de la victime ont permis d’établir un profil génétique Y.

Comme l’enquête était au point mort, une comparaison a été faite en juin 2022 avec la base de données pYste. Un système de pointage est utilisé pour établir des correspondances, et le nom de famille Grenon est rapidement sorti comme un patronyme d’intérêt prioritaire.

Ouvrir en mode plein écran Illustration de Marc-André Grenon lors de son procès au palais de justice de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Shannon Desbiens

Ce nom de famille et un autre, dont le pointage était également élevé, ont été transmis aux enquêteurs afin de leur permettre de poursuivre leur travail. Les policiers ont ciblé Marc-André Grenon, dont le nom était apparu des années auparavant dans l’enquête sur le meurtre de Guylaine Potvin.

Pour s’assurer de la véracité des résultats obtenus avec pYste, il faut comparer le profil Y retrouvé sur une scène de crime au profil génétique classique d’un individu. En effet, les résultats ne ciblent pas une personne en particulier, mais bien des lignées paternelles.

Pour faire la comparaison, les enquêteurs ont obtenu le droit de prendre Marc-André Grenon en filature afin de récupérer à son insu un verre et deux pailles qu’il a utilisés dans un cinéma, en août 2022. C’est ce qui a mené à son arrestation en octobre 2022.

Directive du juge

À la fin du témoignage de Valérie Clermont-Beaudoin, le juge François Huot a tenu à donner une directive au jury.

Il a rappelé que l’objectif du projet PatronYme était de fournir une piste aux policiers lorsqu’une enquête piétine. Le juge a dit aux jurés qu’ils ne pourraient pas baser leur décision sur le projet PatronYme puisqu’à lui seul, il ne permet pas d’identifier formellement le meurtrier de Guylaine Potvin.

Le témoignage de Mme Clermont Beaudoin visait à permettre de comprendre le processus ayant mené à l’identification et à l’arrestation de Marc-André Grenon.

Le juge Huot avait aussi rappelé plus tôt au jury qu’un expert pouvait donner une opinion sur certains sujets, contrairement aux autres témoins qui rapportent simplement ce qu’ils ont vu.