Pêche au sébaste : le retour annoncé des bateaux de plus de 100 pieds interroge

Avec la réouverture annoncée de la pêche au sébaste après 30 ans de moratoire, certains membres de l'industrie et anciens pêcheurs de ce poisson de fond s'interrogent et craignent le retour des gros bateaux de plus de 100 pieds dans les eaux du golfe du Saint-Laurent.

Le ministère des Pêches et des Océans a annoncé vendredi dernier que la majorité du quota - 58, 69 % - alloué aux pêcheurs cette année irait aux bateaux de plus de 100 pieds.

Ce choix fait sourciller à la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP). Selon son directeur général, Jean Lanteigne, cela va à l'encontre de ce qui est préconisé depuis plusieurs années : la protection des fonds marins et la biodiversité, notamment.

Ouvrir en mode plein écran Le Lady Shippagan a servi à la pêche au sébaste durant plusieurs années. Photo : André Bourgeois

Mais, là, tout d'un coup on balaie ça du revers de la main et on va permettre à de gros bateaux de revenir dans le golfe?

C'est une histoire qui est loin d'être réglée, selon lui. Cela va certainement être questionné par toutes les organisations non gouvernementales et par les flottilles , prévoit-il. Ça va être tout un enjeu.

Ouvrir en mode plein écran S'il a fait sa marque comme pêcheur de crabe, Rénald Guignard, de Lamèque, a aussi pêché le sébaste durant plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Rénald Guignard, de Lamèque, qui a pêché le sébaste pendant plusieurs années, se pose lui aussi des questions.

En 1977, Roméo LeBlanc [alors ministre des Pêches] a fermé le golfe du Saint-Laurent aux bateaux de plus de 100 pieds , se remémore-t-il. C'est ça qui a sauvé les pêcheries dans l'est du Canada.

Il ne comprend donc pas qu'on rouvre cette pêche en faisant revenir ces gros bateaux sur l'eau.

On a fait la surpêche du poisson rouge

André Bourgeois, un pêcheur côtier des Îles-de-la-Madeleine a bien connu l'âge d'or de la pêche au « poisson rouge » dans la Péninsule acadienne durant les années 1980.

Ouvrir en mode plein écran Dans les années 1980, des pêcheurs rapportaient de grandes quantités de sébaste aux quais de la Péninsule acadienne. Photo : André Bourgeois

Il s'est retrouvé à Caraquet dans la jeune vingtaine, capitaine d'un grand bateau mythique de plus de 125 pieds aujourd'hui disparu, le Lady Shippagan. L'équipage pêchait la morue durant l'hiver et le sébaste durant l'été.

L'été, on prenait 6 ou 7 millions de livres de poisson rouge , se souvient-il. Je n'ai pas peur de le dire, on a pas mal contribué à détruire la ressource.

C'est sûr qu'on a eu un moratoire en 1993 et ç'a été pénible. Il ne faut pas se le cacher, on a fait la surpêche du poisson rouge parce qu'on était sur des gros bateaux.

Comme plusieurs pêcheurs, il a été surpris par la distribution des allocations de sébaste.