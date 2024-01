Sam Hunt et Eric Church têtes d’affiche du Festival Lasso

Les chanteurs américains Sam Hunt et Eric Church seront les têtes d’affiche du troisième Festival Lasso les 16 et 17 août 2024 au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Sam Hunt, originaire de l’État de la Georgie, a deux albums originaux à son actif : Montevallo (2014) et Southside (2020). Sur Spotify, son plus grand succès, Body Like a Back Road compte près de 850 millions d’écoutes.

Sam Hunt sera en spectacle le 17 août au Festival Lasso.

Né en Caroline du Nord, Eric Church se produit sur la scène new country depuis 2006. Son plus récent album, Heart & Soul, est sorti en deux parties en 2021.

D’autres artistes, également originaires des États-Unis, tels que Dustin Lynch, Brett Young, Tyler Hubbard et Megan Moroney, font partie de la partie de la programmation dévoilée mardi.

L’Ontarien Josh Ross, l’Albertaine Mackenzie Porter et la Québécoise Laurence St-Martin se produiront aussi lors du festival d’août, tout comme Matt Lang, originaire de Maniwaki, en Outaouais, qui sera le porte-parole du festival pour une deuxième année.

Matt Lang est encore porte-parole du Festival Lasso cette année.

Le festival de musique, mise sur la présence de personnalités connues d’une nouvelle vague de la musique country qui intègre abondamment les codes de la pop et obtient un large succès sur les ondes des radios commerciales.

Durant deux journées de musique, une foule devrait donc être rassemblée sur le site du parc Jean-Drapeau, qui célèbre cette année ses 150 ans. Dans les mêmes installations, Lasso suivra ainsi îLESONIQ (10 et 11 août) et Osheaga (2 au 4 août).

Le reste de la programmation sera dévoilé d’ici le printemps. Les billets journaliers seront mis en vente le 2 février. Les billets pour les deux journées sont déjà disponibles.