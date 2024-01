Paul St-Pierre Plamondon s'engage, si le Parti québécois (PQ) reprend le pouvoir, à ne pas permettre à ses ministres de participer à des cocktails de financement.

Le chef péquiste, que les derniers sondages placent en tête des intentions de vote, en a fait la promesse en fin d'avant-midi, mardi, quelques heures avant la reprise des travaux parlementaires au Salon bleu.

Cet engagement fait suite à l'ouverture de deux enquêtes de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet, au sujet des députés caquistes Sylvain Lévesque (Chauveau) et Louis-Charles Thouin (Rousseau) dans la foulée de reportages diffusés par Radio-Canada et La Presse canadienne.

Dans les deux cas, ces élus auraient laissé entendre à leurs commettants qu'une participation à un cocktail de financement pourrait leur permettre de rencontrer un ministre et de faire avancer leur dossier.

Des plaintes déposées par le député solidaire Vincent Marissal, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éthique, ont convaincu la commissaire Mignolet de se pencher sur leur cas.

16:41 Faut-il interdire aux ministres de s'impliquer dans le financement politique? Nos Mordus en débattent.

Pour justifier son engagement, M. St-Pierre Plamondon a expliqué mardi s'être inspiré de l'une des 60 recommandations faites par la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, en 2015.

Publicité

À l'époque, la juge France Charbonneau suggérait d’interdire aux ministres et au personnel de leur cabinet de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et bénéficiaires d’aide financière de leur ministère .

Dans les faits, M. St-Pierre Plamondon irait encore plus loin en exigeant de ses ministres qu'ils ne participent à aucun cocktail de financement. Cette interdiction, cela dit, ne s'appliquerait pas aux autres élus qui, selon lui, n'ont pas la même influence.

Ça vise le gouvernement qui est au pouvoir et qui a le pouvoir d'octroyer des contrats , a précisé le chef péquiste.

Être ministre, ça vient avec des responsabilités, et avec un rapport de distance, et la CAQ fait exactement l'inverse de ce qu'on avait recommandé après la commission Charbonneau.

Ce n'est pas la première fois que le Parti québécois plaide pour exclure les ministres du financement politique.

Le député Pascal Bérubé avait indiqué vouloir déposer un projet de loi en ce sens, l'an dernier, après la diffusion d'un autre reportage de Radio-Canada selon lequel des maires se sentaient obligés de cotiser à la caisse de la CAQ pour rencontrer un ministre.

À lire aussi : Des maires ont donné près de 100 000 $ à la caisse électorale de la CAQ depuis 2021

Le PQ a également présenté mardi une motion pour réitérer que le financement politique, lorsque mené dans des circonstances qui prêtent à l'apparence de conflit d’intérêts et à l’échange d’avantages ou de contreparties, contribue à la perte de confiance de la population envers nos institutions démocratiques .

Publicité

La motion, non contraignante, invitait en outre le gouvernement à mettre en œuvre la recommandation de la commission Charbonneau interdisant aux ministres et à leur personnel de solliciter des contributions politiques aux fournisseurs et bénéficiaires d’aide financière de leur ministère . Elle a été adoptée à l'unanimité.

Bérubé faisait la même chose en 2014, réplique Jolin-Barrette

En guise de riposte à la suggestion de Paul St-Pierre Plamondon de sortir les ministres du financement politique, le leader parlementaire de la CAQ , Simon Jolin-Barrette, a rappelé mardi que Pascal Bérubé s'était lui-même voué à ce genre de pratique à l'époque où il était ministre du Tourisme dans le gouvernement Marois.

Le député de Borduas s'est toutefois montré ouvert à modifier la Loi électorale si la commissaire à l'éthique le recommande.

Ouvrir en mode plein écran Convier des sympathisants à rencontrer des ministres dans des cocktails de financement, « au Parti québécois [et] au Parti libéral. [...] ils fonctionnaient [eux aussi] de cette façon-là » à l'époque où ils étaient au pouvoir, a souligné mardi le leader parlementaire de la CAQ, Simon Jolin-Barrette. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La directrice générale de la CAQ , Brigitte Legault, a également transmis une déclaration à la presse, en après-midi, dans laquelle elle s'est dite profondément offusquée des accusations qui circulent dans l’espace public concernant le financement de son parti.

Solliciter et recevoir des dons d’élus municipaux est non seulement légal, mais pratiqué par toutes les formations politiques au Québec, sans exception , a-t-elle rappelé, prenant pour exemple les députés Benjamin, Dufour et Setlakwe, qui donnaient au PLQ lorsqu’ils étaient dans le monde municipal .

Cette indignation à géométrie variable doit cesser. Prétendre que le Québec serait à risque de revenir à l’avant-commission Charbonneau est non seulement mensonger et démagogique, cela équivaut à salir la réputation de l’ensemble de la classe politique québécoise.

À son arrivée à l'Assemblée nationale mardi, le député Sylvain Lévesque a répété de son côté qu'il collaborait pleinement à l'enquête de la commissaire à l'éthique, sans pour autant reconnaître ses torts. Je vais me défendre , a-t-il prévenu, soulignant qu'il avait déjà déposé [ses] preuves écrites à la commissaire .

M. Lévesque a profité de l'occasion pour souligner que l'enquête ne portait que sur l'utilisation de ressources parlementaires à des fins partisanes, et non sur des allégations de trafic d'influence.

Le député de Chauveau a par ailleurs affirmé avoir reçu de la commissaire Mignolet un avis favorable à ce qu'il conserve ses fonctions de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale pendant la durée de l'enquête, tant que les débats qu'il chapeaute ne portent pas sur des questions d'éthique ou de déontologie.

QS évoque un système de monnayage

Québec solidaire (QS), malgré cela, continue de se questionner sur la portée des gestes posés par MM. Lévesque et Thouin et sur leur signification.

Est-ce qu'il y a un système de monnayage de l'accès aux ministres à la CAQ ? , a lancé son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, mardi matin, en point de presse.

M. Legault plaide la coïncidence. Je trouve qu'il commence à y avoir beaucoup de coïncidences.

QS a d'ailleurs révélé ce que le parti considère comme un autre exemple donnant l’apparence d’accès monnayé à un ministre en dévoilant des captures d'écran de messages textes transmis par le député caquiste de René-Lévesque, Yves Montigny, à un entrepreneur de la Côte-Nord pour le convier à un cocktail de financement.

Je sais que nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion de parler à un ministre! , écrit le député, invitant son interlocuteur à rencontrer André Lamontagne dans le cadre d'un événement organisé le 16 novembre dernier, et dont le prix d'entrée avait été fixé à 100 $.

M. Montigny a simplement invité une connaissance, a réagi Marc Danis, directeur des communications au cabinet du whip en chef du gouvernement. Il a respecté toutes les règles en matière de financement.

Jamais un élu de la CAQ n’a exigé une contribution de quiconque pour avoir accès à un ministre, a-t-il poursuivi. Prétendre l’inverse est tout simplement faux et mensonger.

QS songe malgré tout à demander l'ouverture d'une troisième enquête à la commissaire Mignolet.