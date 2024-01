Le CISSS de la Côte-Nord reconnaît le droit des lanceurs d’alerte

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord reconnaît maintenant à ses employés et au syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) qui les représente le droit de faire des dénonciations publiques et d'agir à titre de lanceurs d’alerte.

Une entente à l'amiable a été conclue entre les deux parties en décembre dernier, après que le Tribunal d'arbitrage a déterminé plus tôt dans l'année que le CISSS avait consulté des courriels d'employés à leur insu, sans motifs sérieux et raisonnables.

Dans le règlement du grief, le CISSS reconnaît désormais le droit au syndicat et aux employés de dénoncer publiquement des pratiques si les dénonciations respectent la confidentialité des usagers et celui des salariés et si elles sont dépourvues de malice et de faussetés . Il s'engage également à revoir ses politiques et procédures en matière d'accès des documents à l'interne.

La somme que le CISSS devra verser pour dommages à l' APTS est de 40 500 dollars. L'organisation doit en plus prendre en charge les frais et honoraires en lien avec les griefs, qui s'élèvent à 33 500 dollars.

Entente entre les deux parties

Le début du litige remonte au mois de mars 2021 entre le CISSS et des employés du centre de réadaptation pour jeunes de la DPJ, qui ont transmis des informations au quotidien Le Devoir.

Les employés ont dénoncé des situations compromettantes au sein du centre jeunesse Richelieu, à Baie-Comeau.

Le CISSS de la Côte-Nord avait alors déposé un grief contre le syndicat qui représente les employés du centre de réadaptation, l' APTS , pour avoir transmis à une journaliste des informations qu'il jugeait confidentielles.

Une gestionnaire du pavillon Richelieu, Marie-Josée Dufour, aurait eu accès aux boîtes courriel de six salariés soupçonnés d'avoir transmis des informations au média. Les courriels interceptés s'adressaient à la journaliste ainsi qu'au syndicat.

Le syndicat a riposté en déposant à son tour un grief pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression de ses membres.

Le 23 mars 2023, le Tribunal d’arbitrage a ainsi donné raison au syndicat de l' APTS en concluant que le CISSS n’avait pas les motifs raisonnables pour consulter les courriels à l'insu d'employés du Centre de réadaptation pour les jeunes.

On est très content, en fait, parce que c'est une saga qui dure depuis près de trois ans , résume la représentante nationale pour l' APTS sur la Côte-Nord, Maude Fréchette. Finalement, il y a une reconnaissance complète de la légitimité de nos lanceurs d'alerte, d'aller dénoncer quand il y a des des situations critiques à la fois pour les usagers et pour les conditions de travail, bien sûr, à l'intérieur du cadre légal.

Quand on gagne des ententes de cet ordre-là, ça aide les gens à avoir moins peur. Mais les gens ont toujours peur des représailles et des avis disciplinaires. Les représailles sont encore présentes.

Le CISSS a fait savoir qu'il donnera suite, au courant de la journée, à la demande d'entrevue de Radio-Canada. L'instance a finalement refusé de commenter.

Avec la collaboration de Paul Fontaine