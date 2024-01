Le manque de ressources rend la prestation de services difficile et même impossible pour de nombreux organismes communautaires de Toronto. À l'approche du dépôt du premier budget municipal de la mairesse Olivia Chow, une coalition réclame plus d'investissements pour les refuges et les transports en commun, notamment.

Alors que la police de Toronto demande une augmentation de budget de 20 millions de dollars cette année, Toronto Citizens Collective, TTC Riders, Shelter Housing Justice Network, Policing-Free Schools, Standing Up for Racial Justice (SURJ) Toronto, Toronto Police Accountability Coalition et Jane-Finch Action Against Poverty (JFAAP) demandent à la Ville de dépenser cet argent autrement.

Le service de police de Toronto continue d'avoir un très gros financement dans le budget proposé, mais ce n'est pas où notre argent devrait être investi , pense Daniella Leacock, du réseau Toronto Drop-In Network (TDIN).

Nous devons vraiment continuer d'investir dans nos services sociaux et de soutien communautaire pour améliorer notre société , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau Toronto Drop-in Network, qui fait partie de la coalition Care Not Cops, veut que la ville soit plus sécuritaire grâce à davantage de financement dans des services communautaires plutôt que dans des services policiers. Photo : Radio-Canada

Toronto Drop-In Network, par exemple, réclame un investissement supplémentaire d'au moins un million de dollars pour continuer ses activités.

Cette somme servira entre autres à mieux payer des employés des haltes-accueils qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance.

Selon ces groupes communautaires, le montant dépensé pour l'unité montée de la police de Toronto, soir 6 millions de dollars, est le même que le financement accordé pour 22 centres de répit .

Plus tôt ce mois-ci, la Ville a proposé un budget intérimaire inférieur à ce que réclame le service policier, qui veut embaucher plus d'agents.

Publicité

Malgré les critiques, la Ville affirme qu'elle investit des millions de plus pour la police cette année.

Trouver l'équilibre , dit Olivia Chow

Avec ses promesses de logements abordables, de services pour les personnes itinérantes et d'investissements dans le réseau de transport de la ville, Olivia Chow doit jongler avec plusieurs priorités.

Le budget municipal proposé comprend notamment un gel des tarifs de transport en commun et une légère hausse du budget annuel de la police.

Selon le chef du corps policier, Myron Demkiw, une augmentation de 1,7 % du budget de 1,2 milliard de dollars est nécessaire pour maintenir les effectifs, améliorer les temps de réponse pour les appels d'urgence et garantir un service adéquat qui assurera la sécurité de la ville alors que la population augmente .

Mais le personnel municipal a plutôt recommandé une augmentation de 7,4 millions de dollars, soit 12,6 millions de moins que ce dont la police dit avoir besoin.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Toronto, Olivia Chow, présentera son premier budget annuel le 1er février alors que Toronto fait face à un manque à gagner de 1,8 milliard de dollars. Photo : Radio-Canada

C'est une question d'équilibre , a lancé la mairesse de Toronto lors d'un point de presse mardi.

Publicité

J'ai encore deux jours pour faire des choix qui répondront aux besoins des Torontois de la façon la plus juste et équitable , a-t-elle affirmé.

Elle rappelle qu'il faudra tout de même tenir compte du déficit budgétaire tout en assurant une vie abordable et sécuritaire aux résidents .

Le conseil municipal de Toronto va débattre du budget annuel pour 2024 le 14 février.

Avec les informations de CBC