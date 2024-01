L’engouement pour l’équipe des Eagles du Cap-Breton augmente

Après des années à avoir des difficultés à remplir des gradins, les Eagles du Cap-Breton constatent enfin une légère hausse de l'engagement des partisans au Centre 200 de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Depuis plusieurs années, la franchise du Cap-Breton a enregistré l'une des plus faibles fréquentations de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

Jusqu'à la mi-novembre, un seul match à domicile avait vendu plus de 2000 billets dans un aréna pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs.

Mais depuis début décembre, neuf des dix matchs à domicile ont réuni plus de 2000 supporters, et plusieurs matchs ont même dépassé les 3000 spectateurs.

Les gestionnaires de l'équipe affirment que cette augmentation est liée à de nouveaux efforts pour divertir les admirateurs lors des matchs et à un meilleur jeu sur la glace.

Nous avons définitivement constaté que les foules se sont améliorées, que l'ambiance s'est améliorée et qu'il y a plus de monde , reconnait Brad Chandler, directeur des communications de l'équipe. Je pense que de plus en plus de gens commencent vraiment à s'intéresser à l'équipe.

Les joueurs des Eagles du Cap-Breton défendent le filet contre un joueur du Titan d'Acadie-Bathurst lors d'un match de la LHJMQ l'automne dernier.

Une nouvelle offre cette saison permet à un spectateur au hasard de gagner 3000 $ à chaque match où il y a 3000 spectateurs ou plus.

L'organisation a également ouvert une section de la patinoire comme espace salon où les partisans peuvent socialiser pendant le match et l'entracte. Brad Chandler croit que ces changements, ainsi qu’une meilleure équipe, font toute la différence.

Je pense que beaucoup de gens réalisent que cette équipe a une chance et qu'elle s'améliore à chaque match , dit-il.

L'équipe avait un pourcentage de victoires de 0,574 à la fin janvier et a récemment battu les meilleures équipes, dont les Mooseheads d'Halifax et les Wildcats de Moncton.

Le capitaine des Eagles du Cap-Breton, Zach Biggar, affirme que le succès sur la glace a contribué à augmenter les ventes de billets pour les matchs à domicile.

Évidemment, notre directeur général Sylvain Couturier est sorti et a fait quelques changements avant la date limite. Et ça nous a vraiment beaucoup aidés depuis les vacances de Noël , confie le capitaine de l'équipe Zach Biggar. Je pense que les gars se sont beaucoup soudés depuis cette pause et se sont beaucoup rapprochés.

L’équipe soutient aussi qu’un engagement accru sur les réseaux sociaux a été une aide précieuse pour susciter l'intérêt croissant des spectateurs. Ces derniers jours, l'équipe a publié un article sur un tournoi de ping-pong organisé au sein de l'équipe, et des vidéos des célébrations des dernières victoires en direct des vestiaires.

Je pense que c'est une chose importante à voir pour les admirateurs , admet Zach Biggar. Et c’est aussi très amusant pour nous en tant que joueurs.

Avec les informations de Matthew Moore de CBC