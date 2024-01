Un baccalauréat en sexologie à l’Université Laval dès l’automne

L’Université Laval (UL) offrira dès l’automne prochain un programme de baccalauréat en sexologie. Ce sera la deuxième université de la province à l'offrir.

Selon l'Université, les besoins et l’intérêt dans le domaine de la sexologie sont grands. L’UQAM est la seule autre université à offrir le programme au niveau du baccalauréat et est à l'origine de la discipline au Québec. À l'automne 2023, il y a eu 927 demandes d'admission au programme, et 276 personnes admises.

Il y a énormément de demandes. C'est clair que le programme qui existe en ce moment à Montréal ne suffit pas. Il y a beaucoup de demandes d'admission chaque année qui ne sont pas comblées , souligne la sexologue et chargée d'enseignement pour la faculté de médecine de l'UL, Isabelle Proulx, une des deux instigatrices du projet.

L’autre instigatrice, Roxanne Guyon, croit, comme sa collègue, qu’il permettra de rendre la formation et les services disponibles à plus de personnes dans l’est de la province.

Il n'y a pas beaucoup de sexologues dans la région de la Capitale-Nationale, donc nous on veut vraiment se donner le mandat de former plus de sexologues et de rendre accessible la sexologie ailleurs au Québec , indique la professeure adjointe de la division sexologie du Département de psychiatrie et de neuroscience de l'Université Laval.

Ouvrir en mode plein écran Les deux instigatrices, Isabelle Proulx et Roxanne Guyon. Photo : Radio-Canada

Le nouveau programme rattaché aux facultés de médecine et de sciences sociales offrira 60 places au lancement. Comme c’est toujours le cas pour les sessions d’automne, la date limite pour s’inscrire sera le 1er mars.

Les candidatures seront sélectionnées en fonction du dossier scolaire et des résultats obtenus à CASPER, un test de jugement situationnel.

L’Université attendait d’avoir toutes les autorisations nécessaires avant d’officialiser le tout, mais la nouvelle avait déjà commencé à s'ébruiter.

Les personnes intéressées ne peuvent pas encore s’inscrire sur la plateforme de l’université, mais elles devraient pouvoir le faire dans les prochains jours. Entre-temps, les candidats peuvent tout de même s’inscrire par courriel au test CASPER.

La Faculté de médecine présentera en ligne ce nouveau programme le vendredi 2 février à 10 h. De plus, les représentantes du programme seront présentes aux journées portes ouvertes, en fin de semaine.

Il va y avoir par exemple des cours sur le développement psychosexuel dans l'enfance, des cours sur l'éducation à la sexualité et il va y avoir aussi des cours plus pratiques, comme démarche d'interventions sexologiques, où les étudiants vont vraiment être mis dans le bain , mentionne Roxanne Guyon.

L’Université promet une formation à la fois théorique et pratique, et trois stages sont entre autres prévus dans le programme. C'est donc de former des sexologues qui vont être outillés à pratiquer concrètement sur le terrain , soutient la professeure.

Un bac en sexologie à Québec dès septembre.

Une profession ancrée dans l'actualité

La sexologie occupait déjà une certaine place au sein de l’offre lavalloise, un certificat et un microprogramme de niveau 1er cycle existant déjà dans ce domaine, mais le baccalauréat permet aux finissants d’être admissibles à l'adhésion à l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ).

Le titre et la profession de sexologue sont régis par le Code des professions du Québec, et certains actes leur sont entre autres réservés, par exemple l'évaluation du comportement et du développement sexuels.

Les sexologues peuvent faire de l'éducation à la sexualité, de la prévention, de la promotion ou offrir des interventions de soutien , précise Isabelle Proulx.

Les deux instigatrices indiquent qu’il y a une forte demande de sexologues supplémentaires, comme pour plusieurs autres professions dans le domaine de la santé mentale, tant dans les organismes communautaires que dans le réseau de la santé.

Les sexologues peuvent intervenir dans une variété de sphères, en puisant dans la médecine, la sociologie, la psychologie, la biologie. Le ou la sexologue a vraiment cette capacité de travailler de manière interdisciplinaire et interprofessionnelle, donc on va s'adapter au milieu dans lequel on est puis à la clientèle avec laquelle on interagit , souligne Roxanne Guyon.