Portneuf blâmée pour un manque d’encadrement de son règlement d’urbanisme

La Commission municipale du Québec (CMQ) reproche à la municipalité de Portneuf de ne pas appliquer son règlement d'urbanisme, notamment en évitant de mener des inspections et pénaliser les fautifs.

La CMQ a mené un audit de performance sur la municipalité à partir de juin 2023. Ces constats sont sans équivoque.

Elle reproche à l'administration de ne mener aucune inspection pour vérifier la conformité des travaux effectués à la suite de la délivrance d’un permis ou d’un certificat, bien qu’elle en ait le pouvoir.

Ainsi, aucun des permis et des certificats analysés lors de nos travaux n’a fait l’objet d’une inspection de la part de la Ville, alors que le non-respect des conditions de ces permis et certificats peut entraîner des enjeux de sécurité pour la population et pour l’environnement, ainsi que des pertes financières pour des citoyennes et des citoyens

La Commission reproche aussi à la municipalité de ne pas faire de tournées de surveillance à ses inspecteurs pour s'assurer du respect de cette réglementation.

Pas de suivi et d'orientation

La CMQ blâme également la municipalité pour ne pas prendre les mesures nécessaires pour pénaliser une infraction au règlement d'urbanisme.

Au moment de nos travaux, aucun des cas d’infraction confirmés ou soupçonnés par la Ville que nous avons analysés n’avait été résolu par une correction de la situation problématique, par la transmission d’avis ou de constats d’infraction, ou encore par le paiement d’amendes ou de pénalités.

La municipalité de Portneuf admet n'avoir jamais défini d'orientation et d'objectif lui permettant de mieux contrôler les travaux et les usages sur son territoire ni d'améliorer son service d'inspection.

Publicité

Par exemple, aucun outil n’avait été développé pour guider et faciliter les analyses de conformité des travaux et des usages (ex. : grille d’inspection, manuel de règlements à jour, modèle de rapport) ou pour encadrer le traitement des infractions (ex. : procédure de traitement, modèle de lettre d’avis d’infraction) , écrit la CMQ .

La Ville a toutefois entrepris des démarches pour se doter de tels outils.

Recommandations

La CMQ recommande notamment à l'administration municipale de planifier et réaliser des activités de surveillance sur son territoire.

Elle demande aussi de pénaliser et faire un suivi envers les fautifs.