Québec lancera un programme d'allocations personnalisées pour les résidences privées pour aînés (RPA). Avec au total 200 millions de dollars sur cinq ans, le gouvernement espère freiner la vague de fermetures qui touche la province.

Cette allocation mensuelle fixe vise à réduire le coût des services aux résidents en très lourde perte d'autonomie qui n'ont plus les moyens de payer pour des soins , afin d'éviter de leur transfert en centre d'hébergement et de soins de longue durée ( CHSLD ), a déclaré la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, mardi.

Elle sera attribuée en fonction des besoins des résidents, selon un taux horaire déterminé pour chaque type de soins. Ce financement représente en moyenne 20 000 $ annuellement par résident. Environ 2100 personnes y sont potentiellement admissibles.

Les RPA , à but lucratif ou non, qui comptent au maximum 30 unités de logement et qui offrent des services d'assistance personnelle ou de soins infirmiers pourront bénéficier de l'allocation. Près de 650 des 1413 RPA du Québec y auront droit. Dès le lancement du programme, prévu d'ici juin 2024, la prestation leur sera versée après une évaluation des CISSS et des CIUSSS , a assuré la ministre.

L'allocation, mise en place avec la collaboration du Regroupement québécois des résidences pour aînés ( RQRA ) et du Réseau québécois des OSBL d'habitation ( RQOH ), ne s'attaque pas au prix des loyers, mais elle pourrait tout de même alléger le fardeau financier des résidents. Ceux-ci doivent en effet payer les services qu'ils reçoivent, comme les bains ou l'aide au coucher. Pour s'assurer que ces prestations bénéficient bel et bien aux résidents de RPA , la ministre Bélanger entend faire confiance au cadre légal .

La porte-parole de Québec solidaire pour les aînés, Christine Labrie, voit en ce programme un vœu pieux de la part de la ministre, qui continue d'investir dans le mauvais modèle d'affaires . Il devrait être offert strictement aux RPA sans but lucratif, et les RPA privées devraient être converties en OSBL , indique-t-elle par voie de communiqué.

Le directeur du RQOH , André Castonguay, s'est quant à lui dit confiant que la mesure annoncée contribuera à stabiliser la situation des RPA , surtout les plus petites . Il juge qu'elle est un bon premier pas qui, nous ne pouvons que l’espérer, sera étendu à l’ensemble des RPA communautaires qui donnent des services à tous leurs résidents .

« Stopper l'hémorragie »

Des problèmes de rentabilité, la pénurie de main-d'œuvre ainsi que la hausse des taux d'intérêt et des prix des matériaux et équipements mettent à mal les RPA du Québec, dont les ouvertures ne comblent plus les fermetures. Au cours des cinq dernières années, plus de 500 d'entre elles ont fermé leurs portes.

Ces fermetures forcent les résidents à changer de milieu de vie et à perdre leur cercle social, ce qui constitue pour eux et pour leurs proches un stress important.

Pour le PDG du RQRA , Marc Fortin, une partie du blâme est à jeter sur la règlementation forçant toutes les RPA à se munir de gicleurs. Les propriétaires de RPA ont jusqu'au 2 décembre pour s'y conformer. Le fardeau important que représente l'installation de gicleurs pourrait forcer plusieurs centaines de petites RPA à mettre la clé sous la porte, selon M. Fortin.