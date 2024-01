Deux maires ont démissionné depuis le début de l’année 2024 au Kamouraska

Deux élections partielles pour des postes de maire auront lieu dans le Kamouraska prochainement. Les maires de Saint-Hélène-de-Kamouraska et de Saint-Bruno-de-Kamouraska ont démissionné au cours des dernières semaines, ce qui laisse leurs postes vacants.

La mairesse de Saint-Hélène-de-Kamouraska, Nathalie Picard, a envoyé sa lettre de démission au conseil municipal et a quitté son poste le 12 janvier dernier. L'ex-mairesse avait annoncé sa décision dans le bulletin municipal.

Je dois vous annoncer que, pour des raisons de santé, je devrai quitter mon poste de mairesse après un peu plus de deux ans de service à la municipalité , a-t-elle écrit.

Nathalie Picard a démissionné de son poste de mairesse après un peu plus de deux ans de mandat.

Le maire de Saint-Bruno-de-Kamouraska, Richard Caron, a quant à lui remis sa lettre de démission lors de la séance du conseil municipal du 16 janvier. Selon la directrice générale de la municipalité, Maryse Ouellet, des raisons personnelles et familiales seraient à l'origine de cette démission.

Les avis de vacance seront officiellement annoncés lors des prochains conseils municipaux, soit le 12 février pour Saint-Bruno-de-Kamouraska et le 13 pour Saint-Hélène-de-Kamouraska. Les directions générales des municipalités auront alors 30 jours pour publier le calendrier électoral et un avis d’élection, puis 120 jours pour que l’élection partielle ait lieu.

Le préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy, affirme qu'il y a toujours une petite déception de voir des élus quitter leur poste, mais il n’est pas inquiet pour le recrutement des élus. Il y a, selon lui, une communauté tissée serrée et des élus qui sont prêts à prendre la relève, assurer l’intérim ou épauler ceux qui souhaiteront devenir maires.

Sylvain Roy ajoute qu'il se fait une sorte de mentorat au Kamouraska. Le fait que le préfet soit élu au suffrage universel est d'ailleurs un avantage selon lui, car il se dédie entièrement aux dossiers et élus de la MRC . Je n'ai plus à être le maire d'une municipalité. Je suis donc beaucoup plus impliqué dans mes dossiers régionaux, de faire un transfert de connaissances plus grand, quitte à aller rencontrer les conseils municipaux explique-t-il.

Des élus qui démissionnent partout dans la province

Ces deux élus ne sont pas les seuls à avoir quitté leurs fonctions depuis les dernières élections municipales. Selon les chiffres d’Élections Québec, 762 élus ont laissé leur poste de conseiller municipal ou de maire entre le 7 novembre 2021 – date des élections municipales au Québec – et le 31 décembre 2023, ce qui représente près d’un élu sur dix à travers la province.

Pendant cette même période au Bas-Saint-Laurent, 128 postes ont dû être réassignés sur les 801 qui étaient à pourvoir.

Démissions Nombre totaux de postes Nombres de postes qui ont été vacants* Bas-Saint-Laurent 801 128 Ensemble de la province 8044 762 *Pendant la période située entre les élections du 7 novembre 2021 et le 31 décembre 2023. Source : Élections Québec

Les raisons qui ont poussé les élus à quitter leur siège sont diverses : maladie, raisons personnelles ou professionnelles…

Tous les motifs sont bons, mais je retiens surtout la dureté de la pression médiatique. C’est d’une tristesse infinie , s'inquiète le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse.

On n’a jamais été confronté à des chiffres aussi importants.

Le président de l’ UMQ affirme que, dans ce contexte, il peut être difficile de trouver de la relève. Il reconnaît que la pression des citoyens est également forte auprès des élus, y compris concernant des dossiers qui ne relèvent pas de la compétence municipale. On nous demande de traiter et de trouver des solutions à l'itinérance. Si on m'avait dit ça il y a 15 ans, je ne l'aurais pas cru ajoute Martin Damphousse.

Le maire de Varennes et vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse.

Il ajoute que les citoyens s'adressent bien souvent en premier à l'élu municipal, qui est le plus accessible des représentants des différents paliers de gouvernement.

Force est de constater que le recrutement pour les élections de 2025, et c’est demain! Ce sera difficile.

Même son de cloche pour le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Jacques Demers estime que le nombre de jeunes et de femmes élus a augmenté aux élections municipales de 2021. Mais depuis ces dernières élections, on voit des départs importants, ce qui doit nous amener à nous questionner explique le président. Il évoque des tâches de travail lourdes.

On voit des gens qui s’aperçoivent que c’est plus compliqué. Les personnes viennent avec l’ambition d’un dossier, mais la responsabilité est plus large et elles voient l’ampleur de la tâche.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, Jacques Demers