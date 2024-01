Un ancien général sous la dictature Suharto s’approche du pouvoir en Indonésie

L’ancien gendre du dictateur Suharto et général démis de ses fonctions en 1998 sur fond d’allégations de torture, d’enlèvements et de violations des droits de la personne, Prabowo Subianto, semble en voie d’être élu président de l’Indonésie lors des élections du 15 février prochain.

L’homme de 72 ans a complètement transformé et réhabilité son image après avoir été nommé ministre de la Défense en 2019, ce qui a propulsé sa popularité auprès des jeunes.

Le personnage caractériel et fougueux qui a tenté de prendre le pouvoir par un coup d’État en 1998 a fait place au grand-père jovial, mignon et charismatique aimant les chats. En Indonésie, la proportion d’électeurs de moins de 40 ans frôle les 60 %.

L'équipe de Prabowo le présente clairement d'une manière plus douce dans le but de convaincre les électeurs indécis. C'est un changement par rapport aux campagnes précédentes où nous avons vu Prabowo, le nationaliste populiste, et Prabowo, le pro-islamiste , analyse Ross Tapsell de l'Université nationale australienne.

Dans le plus récent sondage mené du 30 décembre au 6 janvier par Indikator Politik, Prabowo récoltait 45,8 % des appuis, très loin devant ses deux adversaires.

Pour être élu président de la troisième plus grande démocratie de la planète qui compte plus de 200 millions d’électeurs, un candidat doit obtenir au moins 50 % des appuis populaires.

Ancien rival politique du président sortant très populaire, Joko Widodo (surnommé Jokowi), Prabowo a reçu son appui tacite.

Son colistier est d’ailleurs le fils du président Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, âgé de 36 ans. Ce qui fait dire à certains analystes que les dynasties familiales sont importantes et que les partis politiques perdent de leur pouvoir dans le système indonésien.

Les allégations de favoritisme, de collusion et d’ingérence dans le processus judiciaire planent sur la décision controversée de permettre à Gibran d’être colistier. La Cour constitutionnelle indonésienne a accepté que la loi électorale interdisant les candidats de moins de 40 ans soit modifiée.

La Cour avait d’abord rejeté la demande, mais a infirmé sa décision plus tard, dans la même journée, après l’intervention personnelle du juge en chef, qui se trouve à être le beau-frère de Gibran.

La question à long terme est de savoir si la Cour constitutionnelle et la politique présidentielle ont causé des dommages irréparables à la démocratie en Indonésie , écrivait le 12 janvier Thomas Pepinsky de Brookings Institution dans ses perspectives pour l’année 2024.

Bien que l'Indonésie ne soit pas confrontée à une menace aiguë de coup d'État ou de suspension de la démocratie, le pays fait face à une crise de confiance dans l'État de droit. Pour de nombreux Indonésiens, comme pour de nombreux observateurs étrangers, cela n'est pas nouveau. Cependant, les manœuvres politiques de l'élite lors de l'élection présidentielle de 2024 ont une fois de plus mis en lumière la fragilité de l'ordre constitutionnel en Indonésie , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat à la présidence, Prabowo Subianto, avec son colistier, Gibran Rakabuming Raka, fils aîné du président indonésien Joko Widodo et maire de Surakarta, saluent leurs partisans alors qu'ils arrivent au siège de la commission électorale pour s'inscrire à l'élection présidentielle à Jakarta, le 25 octobre 2023. Photo : via reuters / ANTARA FOTO

Un aspirant-président au passé sulfureux

Prabowo promet de poursuivre le développement de l’Indonésie grâce aux investissements dans les infrastructures. C’est l’essence même de ce qu’on surnomme Jokowinomics, du nom du président sortant.

Il est considéré comme un politicien d’extrême droite qui a misé par le passé sur les divisions et les clivages sociaux pour arriver à ses fins. Il a fondé en 2008 le parti Gerindra, Greater Indonesia Party.

Prabowo a été accusé de violations des droits de l'homme pendant la période où il a été commandant de la Kopassus, une unité spéciale des forces armées indonésiennes, sous Suharto. Il était par ailleurs le gendre du dictateur indonésien à cette époque.

Des allégations ont émergé pour violations des droits de l'homme par Prabowo, y compris des cas de torture, concernant 20 manifestants pro-démocratie enlevés, dont 13 personnes qui demeurent portées disparues.

En raison de son rôle présumé dans ces violations, Prabowo a été démis de ses fonctions au sein de l'armée indonésienne en 1998. Il a même été interdit de séjour aux États-Unis en 2000.

Des groupes de défense des droits de la personne déplorent le fait que les accusations contre Prabowo ne fassent pas l’objet de discussions et de couverture médiatique plus poussées.

La jeune génération ne sait pas grand-chose de ce que Prabowo a fait à Jakarta, au Timor oriental et en Papouasie. Il n’a jamais été tenu responsable pour ses actions.

Il a été candidat aux élections présidentielles indonésiennes en 2014 et 2019, perdant à chaque fois face à Jokowi. Prabowo a contesté le résultat des élections à chacune de ses défaites et ses contestations ont même mené à des émeutes.

Les élections du 15 février auront lieu après une décennie d’érosion de la fragile démocratie indonésienne sous le président Jokowi. Sous son règne, une poignée d’oligarques se sont enrichis, alors que les libertés et droits de la personne étaient de plus en plus écorchés.

L’indépendance de certaines institutions gouvernementales, dont la commission anticorruption, s’est aussi érodée et des lois pour faire taire les critiques du gouvernement ont été adoptées.

Que Prabowo ait changé ou non, cela ne présage rien de bon pour l'avenir démocratique de l'Indonésie, alors qu'il est probable qu'un nouveau président avec une ascendance autoritaire prenne ses fonctions dans des conditions où son prédécesseur a supervisé la prise de contrôle d'institutions autrefois indépendantes, transformé l'appareil d'État en un instrument pour poursuivre des avantages politiques et considérablement réduit l'espace pour l'opposition politique , analyse Edward Aspinall de l’Université nationale d’Australie pour l'East Asia Forum.

Les prochaines élections présidentielles seront les sixièmes depuis la chute du dictateur Suharto.

Selon l’index annuel des démocraties publié par Economist Group, l’Indonésie venait au 54e rang en 2022, en baisse de deux rangs par rapport à l’année précédente. Le pays fait partie du groupe des démocraties imparfaites comme l’Argentine, la Colombie, la Thaïlande… et les États-Unis.

Philippe Leblanc est correspondant en Asie pour Radio-Canada.