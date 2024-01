La Caisse Desjardins de Brompton fermera définitivement ses portes

La Caisse Desjardins de Brompton fermera de façon définitive dès le 8 mars prochain.

La diminution marquée de l’utilisation de nos services amène la Caisse à fermer ce centre de services , peut-on lire sur une affiche visible à l’intérieur de la Caisse.

On précise que les membres et les utilisateurs du centre bénéficieront de l’aide et de l'accompagnement des employés de la Caisse afin que cette transition se déroule de façon harmonieuse .

L’organisation assure qu’elle offrira des formations AccèsD aux clients.

Publicité

Des raisons financières

La conseillère du secteur de Brompton, Catherine Boileau, explique avoir été convoquée à une rencontre en ligne la semaine dernière.

Ils me mettaient devant le fait accompli, que la Caisse de Brompton allait fermer et que c’était une raison financière , indique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada. Ils veulent concentrer leurs services au centre de Sherbrooke.

C’est vraiment dommage de penser seulement au niveau financier et pas au niveau humain.

Ils m’ont montré des chiffres pour me montrer que les gens ne venaient plus au comptoir, que le service n’était plus réellement requis ici , poursuit-elle. C’est sûr que la pandémie n’a pas aidé. Probablement, les gens se sont plus tournés vers les services en ligne et par téléphone..

On prive les gens d’un service de proximité

La conseillère trouve toutefois la situation regrettable pour les aînés et les personnes en situation de handicap. Ici, en région, le service de transport urbain est parfois difficile. À Brompton, on a de plus en plus de services, mais ce n'est pas le cas partout. On prive les gens d’un service de proximité, d’un service dans la communauté , souligne-t-elle.

Ils m’ont dit que ce n’est pas Desjardins qui abandonne Brompton, mais que c’est Brompton qui a abandonné Desjardins.

Le guichet automatique fermera lui aussi. Les citoyens de Brompton devront donc se déplacer ailleurs pour retirer de l’argent à un guichet Desjardins. On nous dit qu’il y a deux autres guichets [d’autres banques] à Brompton, mais il y a des frais , regrette Catherine Boileau.

Guy Hallé, un résident du secteur, trouve la situation regrettable. Ils ont fermé à Saint-Élie, à Saint-Denis-de-Brompton et là, ils ferment ici à Brompton. On devra aller à Sherbrooke , lance-t-il.

C’est de valeur pour les personnes âgées et ceux qui ne savent pas se servir d’un ordinateur.

Avec les informations de Brigitte Marcoux