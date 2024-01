Le District scolaire francophone Sud à la recherche d’environ 60 enseignants

Le Nouveau-Brunswick va bientôt connaître une vague de départs d'enseignants qui vont prendre leur retraite tandis que la croissance démographique fait augmenter la demande en éducation, selon une étude récente de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Le District scolaire francophone Sud, pour sa part, manque d’enseignants depuis quelques années, rappelle sa directrice générale, Monique Boudreau. Elle estime qu’il faudrait en recruter jusqu’à 60, voire plus, d’ici l’automne prochain.

Ouvrir en mode plein écran Monique Boudreau, ci-dessus en 2022, est la directrice générale du District scolaire francophone Sud. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Toutefois, le nombre de départs à la retraite prévu cette année n’est pas encore définitif puisque les enseignants ont jusqu’au 1er février pour confirmer leur intention, précise Mme Boudreau.

Le nombre de nouveaux élèves est plus difficile à prévoir.

D’habitude, on augmente d’à peu près 200 ou 300 élèves [chaque année]. On a eu des surprises ces dernières années. C’est un peu avec ces chiffres-là qu’on travaille tout de suite, 300 à 400 élèves de plus, mais qui pourraient être encore plus grands , affirme Monique Boudreau lors d'une entrevue accordée mardi à l'émission La matinale, d’ICI Acadie.

Des pistes de solution

Le District scolaire francophone Sud participe à plusieurs activités dans l’espoir de recruter des enseignants.

Publicité

On s'en va au Canada, à l’international. On a participé à Destination Canada, où on a recruté en France, au Maroc. On participe à des salons virtuels internationaux également , indique Monique Boudreau.

Elle espère un plus grand soutien de la part du gouvernement.

D’abord le gouvernement, il doit investir davantage dans le système d’éducation. Il doit investir aussi au niveau du recrutement et de la fidélisation du personnel enseignant , recommande Monique Boudreau.

Le N.-B. fera bientôt face à une grave pénurie d'enseignants.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.La matinale. Le N.-B. fera bientôt face à une grave pénurie d'enseignants ÉMISSION ICI PREMIÈRE La matinale Écouter l’audio (Le N.-B. fera bientôt face à une grave pénurie d'enseignants. 9 minutes 8 secondes) Durée de 9 minutes 8 secondes 9:08

Il faudrait des mesures incitatives pour appuyer le recrutement, explique-t-elle, et plus de ressources pour appuyer les enseignants recrutés à l’étranger.

Publicité

Ils ont besoin d’accompagnement pédagogique, d’accompagnement au niveau culturel. On a dû leur trouver des logements , dit-elle.

L’étude de l’Université du Nouveau-Brunswick estime qu’environ 52 % des étudiants qui obtiennent un baccalauréat en éducation dans la province vont ensuite enseigner ailleurs.

Monique Boudreau ajoute que le District scolaire francophone Sud a un partenariat avec l’Université de Moncton qui lui permet d’employer des étudiants en éducation, toujours avec un accompagnement. Elle estime qu’ils sont une trentaine cette année, et que plus de 20 d’entre eux ont l'intention de continuer l’année prochaine.

D’après les renseignements de l’émission La matinale