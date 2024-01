Le taux de crimes violents par arme à feu a bondi de 9 % en 2022 au Canada

Les corps de police canadiens ont recensé environ 14 000 crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu au pays en 2022, ce qui représente un taux de 36,7 crimes de ce type par 100 000 habitants, soit 8,9 % de plus qu’en 2021, rapporte Statistique Canada.

Il s’agit par ailleurs du plus haut taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu enregistré au Canada depuis que des données comparables ont commencé à être compilées en 2009 , souligne l’agence fédérale.

Situation préoccupante en Ontario

Selon les analystes, qui se basent sur les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité et l'Enquête sur les homicides, c’est essentiellement en Ontario que la hausse des crimes violents par arme à feu a été la plus marquée.

Les corps de police de la province ont recensé 4791 crimes du genre en 2022, soit 70 % plus que l'année d'avant.

Bien qu’il ne soit pas le plus élevé au Canada, le taux de crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu en Ontario (32,1 par 100 000 habitants) a crû de 24 % en 2022, par rapport à 2021.

D’un point de vue plus local, le même taux a bondi de 36 % dans la RMR de Toronto, de 65 % dans le Grand Sudbury, de 53 % dans la région de Kitchener–Cambridge–Waterloo et de 39 % dans Brantford.

Bien qu’elle demeure parmi les provinces où on compte le moins de crimes par armes à feu, la Colombie-Britannique a tout de même enregistré en 2022 une hausse de 12 % des affaires du genre, portant son taux à 28 pour 100 000 habitants.

Le Québec se classait quant à lui au troisième rang des provinces affichant le plus faible taux de crimes violents par arme à feu (24,8 pour 100 000 habitants), en baisse de 1,3 % par rapport à 2021. Seules Terre-Neuve-et-Labrador (22,8 pour 100 000 habitants) et l’Île-du-Prince-Édouard (10 pour 100 000 habitants) affichaient des taux inférieurs en 2022.

À l’autre bout du spectre, ce sont les Territoires du Nord-Ouest qui affichent le pire ratio de crimes violents par arme à feu avec un taux de 232,2 pour 100 000 habitants, suivis du Nunavut (182,6 pour 100 000 habitants) et de la Saskatchewan (109,6 pour 100 000 habitants).

Malgré quelques variations au cours des années, le taux de crimes violents commis à l'aide d'une arme à feu est généralement à la hausse depuis 2013, et cette augmentation est plus prononcée dans les milieux ruraux , constate Statistique Canada.

En ce qui a trait au taux de crimes impliquant la décharge d’une arme à feu avec une intention particulière , il a triplé depuis 2013 au pays, affichant un bond de 244 % en dix ans.

Le taux d’homicides, lui, a augmenté de 64 % au Canada depuis 2013.

En 2022, les corps policiers du pays ont déclaré 874 homicides, dont 342 ont été commis au moyen d'une arme à feu, soit 44 de plus qu’en 2021 et 208 de plus qu’en 2013.

Le taux d'homicides commis à l'aide d'une arme à feu en 2022 (0,88 homicide pour 100 000 habitants) est le plus élevé à avoir été enregistré depuis 1991.