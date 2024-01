Les fortes pluies ont fait des dégâts chez les agriculteurs de la vallée du Fraser

Un agriculteur de la vallée du Fraser affirme que ses champs de baies sont inondés après les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud-ouest de la Colombie-Britannique. D’autres précipitations sont attendues.

Harry Sidhu, dont la famille possède une exploitation de bleuets dans la plaine de Sumas, passe beaucoup de temps à observer le ciel. Il redoute les précipitations à venir, après qu'une rivière atmosphérique a déjà déversé jusqu'à 200 mm de pluie sur la côte sud au cours du week-end, selon le Centre de surveillance des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique.

Harry Sidhu dit que les agriculteurs se remettent tout juste des inondations catastrophiques de novembre 2021, qui ont détruit des exploitations agricoles dans la prairie de Sumas. Celle-ci est située dans la partie basse de la vallée du Fraser, à environ 90 km à l'est de Vancouver.

« De mauvais souvenirs »

C'est beaucoup de mauvais souvenirs, beaucoup de stress, d'anxiété. Beaucoup d'autres producteurs ressentent la même chose , confie l’agriculteur.

Il ajoute qu'il faudra attendre le printemps pour connaître l’étendue des dégâts que la pluie a causés dans sa production

Lorsque les champs sont sous l'eau, cela peut engendrer des problèmes au niveau des racines. Elles peuvent pourrir, et les tiges peuvent attraper des maladies , explique-t-il. Ce sont des problèmes qui peuvent apparaître seulement plus tard. On est vraiment dans l’inconnu.

Dans les environs d'Abbotsford, les précipitations ont été importantes. Des champs sont inondés.

Les champs de Jaswant Dhillon ont été submergés par plus de 50 centimètres d'eau dimanche. Il explique qu'il n'a planté de nouvelles baies que l'année dernière, après la destruction de ses cultures en 2021.

Nous sommes inquiets pour l'avenir , confie Jaswant Dhillon.

Bien qu'Abbotsford ait bénéficié d'un répit lundi, la pluie devrait revenir et persister au cours des prochains jours.

Nous espérons que les conséquences ne seront pas catastrophiques , dit Armel Castellan, météorologue à Environnement Canada. Nous ne nous attendons pas à ce que la situation ressemble à celle de 2021.

Une annonce de crue en cours

Le Centre de surveillance des régimes fluviaux a publié un avis de crue (le niveau le plus élevé des trois niveaux utilisés par le Centre) pour la rivière Squamish et ses affluents, dont la rivière Cheakamus, lundi, alors que de fortes pluies sont attendues sur la côte sud de la province.

Un bulletin datant de 17 h 15, lundi, indique que les niveaux d'eau de la rivière Squamish étaient en hausse.

Certaines routes près d'Abbotsford ont été inondées.

Le Centre de contrôle des régimes fluviaux a publié une veille d’inondation (le 2e niveau sur 3) pour le reste de la côte sud de la province, notamment la côte Sunshine, les montagnes de la Rive-Nord et certaines parties de la vallée du Fraser, dont la rivière Sumas. Toute l’île de Vancouver est également placée sous ce niveau d’alerte.

Des avis de débit de niveau inférieur sont en vigueur pour les côtes centrale et nord.

En plus des précipitations annoncées, les températures très élevées pour la saison n’arrangent pas les choses.

« Toujours en mode de récupération »

La masse d'air chaud produit des températures de 5 à 10 °C au-dessus des températures saisonnières , indique Environnement Canada. Les niveaux de congélation se situeront entre 2000 et 2500 m jusqu'au milieu de la semaine. Les niveaux de gel à haute altitude combinés aux fortes pluies entraîneront une fonte des neiges qui s'ajoutera aux précipitations déjà abondantes.

Harry Sidhu confie avoir constamment la crainte d'une inondation à venir .

Nous sommes toujours en mode de récupération , ajoute l'agriculteur. Nous n'avons pas encore récupéré et revivre ça, je n'ai pas les mots pour l'expliquer. C'est très difficile.

