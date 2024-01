Wayne Gretzky : la découverte d’une boîte de cartes de hockey fait grimper les enchères

Une famille saskatchewanaise a découvert une boîte non ouverte qui contient des milliers de cartes de hockey de la marque O-Pee-Chee. Ces cartes de hockey datent de 1979 et incluent des cartes de recrue du célèbre joueur Wayne Gretzky. La famille a mis cette boîte aux enchères et après une semaine après, les offres soumises ont déjà dépassé la barre des 1 125 000 $.

Le nombre exact de cartes de recrue de Wayne Gretzky qui se trouve à l’intérieur de la grande boîte blanche demeure toutefois inconnu.

Ouvrir en mode plein écran Wayne Gretzky en 1982, à l'époque où il jouait pour les Oilers d'Edmonton. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le directeur des consignations auprès de l'entreprise américaine Heritage Auctions, Jason Simonds, estime qu’il pourrait avoir entre 25 à 27 cartes de recrue de Wayne Gretzky dans cette boîte qui contient des cartes O-Pee-Chee

Il ajoute que la famille saskatchewanaise l’a contacté pour lui faire part de la découverte de cette collection dans sa maison. Cette famille veut toutefois garder l'anonymat.

C'était incroyable. Je crois que les mots exacts que j'ai prononcés et que je lui ai envoyés par texto étaient : "Oh mon Dieu!" , affirme M. Simonds. Personne n'avait jamais encore vu ou entendu parler d'une de ces boîtes auparavant. J'étais bouleversé.

Des mesures spéciales

Jason Simonds affirme que sa société a pris des mesures spéciales pour que la boîte soit transportée de Regina jusqu'au siège de Heritage Auctions, à Dallas, aux États-Unis. Il ajoute qu'il a lui-même vérifié l’authenticité de ces cartes de collection.

Il juge que le processus d'authentification est essentiel pour identifier les fausses cartes qui prolifèrent, surtout celles de Wayne Gretzky.

Le fait que la boîte n'a pas été ouverte et n'a jamais changé de mains jusqu'à présent explique en partie sa valeur, ajoute Jason Simonds.

Ryan Haynee, un amateur de cartes de collection, estime que la découverte de cette boîte est incroyable .

Les cartes de recrue de Gretzky sont assez courantes. J'en trouve assez régulièrement, mais je n'ai jamais trouvé de boîte de cartes O-Pee-Chee qui date de 1979 , affirme-t-il.

La valeur des cartes de recrue de Wayne Gretzky varie considérablement. Celles qui sont en mauvais états peuvent valoir des centaines de dollars, alors les cartes qui sont en bon état peuvent être vendues à plus de 200 000 $ l'unité.

Jason Simonds et Ryan Haynee estiment que l’enchérisseur gagnant fera une belle affaire.

Selon eux, la personne gagnante pourrait choisir de ne pas ouvrir la boîte et de la revendre à un moment donné pour préserver le mystère. La personne pourrait également ouvrir la boîte et vendre les boîtes qui se trouvent à l'intérieur individuellement. Elle pourrait aussi choisir d'ouvrir la boîte et de prendre les cartes de Wayne Gretzky pour les conserver ou les vendre.

Les enchères pour cette collection datant de 1979 se tiendront jusqu'à la fin du mois de février.

En 2021, Heritage Auctions a vendu une carte de recrue de Wayne Gretzky pour un montant record de 3 750 000 $.

Avec les informations de Jason Warick