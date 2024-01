Fermetures rotatives de garderies albertaines pour dénoncer le programme de garde à 10 $

En Alberta, l’Association des entrepreneurs en petite enfance de l’Alberta (AACE) procède, à compter de ce mardi, à des fermetures tournantes des garderies membres, afin de protester contre le programme conjoint fédéral-provincial de garde d’enfants à 10 $ par jour. D’après elle, celui-ci a créé un environnement « sous-financé » et « restrictif ».

L’association représente les exploitants de garderies et de foyers de jour à but lucratif et non lucratif de la province.

Krystal Churcher, sa présidente, a indiqué en entrevue mardi matin que 90 % des garderies membres participeront au mouvement de protestation contre le programme.

Ce programme, dans son état actuel, exerce une pression insoutenable sur la capacité de l'industrie de la garde d'enfants à servir efficacement les familles albertaines.

L’association explique que ses membres ont pris cette décision pas seulement pour attirer l’attention sur les défis financiers immédiats, mais aussi [sur] l'impact potentiel à long terme de ces politiques sur le bien-être des enfants .

Elle demande un financement d'urgence pour faire face à ce qu'elle appelle une crise de la garde d'enfants, ainsi qu'une réévaluation de certaines politiques du programme.

Pour Krystal Churcher, une telle décision, qui va sans doute perturber des familles et des communautés, est la dernière chose que souhaitent les exploitants de garderies , mais elle est nécessaire .

Ces fermetures visent à préserver l'avenir de nos enfants et à garantir un système de garde d'enfants qui réponde véritablement aux besoins de nos familles.

Le programme conjoint fédéral-provincial de garde d'enfants est entré en vigueur en 2022, avec pour objectif d'offrir aux Albertains des services de garde d'enfants à 10 $ par jour d'ici à 2026. Les frais de garde ont été réduits de moitié en 2022, et la province a indiqué que les frais ont été réduits encore davantage en 2023, pour atteindre une moyenne de 20 $ par jour en mars de l'année dernière.

Publicité

Depuis sa mise en œuvre, le programme a suscité la frustration et la confusion chez les parents et les exploitants de services de garde d'enfants, tout en apportant un soulagement bienvenu à d'autres.

Le ministre dénonce le mouvement

La grande majorité des exploitants de services de garde d'enfants soutiennent l'accord fédéral-provincial et collaborent avec le gouvernement pour améliorer notre système de garde d'enfants dans l'intérêt des familles et des enfants de notre province , a réagi Searle Turton, ministre provincial des Services à l'enfance et à la famille.

Il est décevant de constater qu'un petit nombre de programmes de garde d'enfants qui ne soutiennent pas les services de garde à 10 $ par jour choisissent d'effrayer les familles avec des fermetures aléatoires au lieu de s'engager de bonne foi dans l'élaboration d'une nouvelle formule de financement des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

M. Turton a déclaré que les exploitants de garderies sont tenus d'informer le Ministère de toute fermeture prévue et a encouragé les parents à signaler toute fermeture dont ils pourraient faire l'expérience.

Avec les informations de Kylee Pedersen