Montréal veut favoriser la tenue d’événements nocturnes dans certains secteurs

L'administration de la mairesse Valérie Plante consultera la population au sujet de sa politique de la vie nocturne, un projet destiné à trouver « le bon équilibre » entre le milieu du spectacle et la qualité de vie dans les quartiers.

En entrevue à Tout un matin, mardi, sur ICI Première, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, a expliqué en quoi consiste ce projet de politique : on veut réunir les conditions pour avoir une vie nocturne dynamique à Montréal, tout en assurant qu'on offre des milieux de vie de grande qualité .

La Ville souhaite cibler les secteurs où on doit s'attendre à ce qu'il y ait de la vie nocturne et [où] possiblement on devrait avoir une tolérance au bruit différente , a décrit M. Rabouin. Ce pourrait être un bout du Quartier latin, par exemple.

Si on habite dans le Quartier des spectacles, on ne devrait pas être surpris qu'il y ait des spectacles et pas juste des spectacles de mime, là : des spectacles de musique, etc.

Le 13 février, la Ville présentera son projet de politique aux citoyens et tiendra par la suite une consultation auprès d'eux afin de déterminer si c'est une bonne idée "un quartier 24 h" . La population sera invitée à décrire quelles sont les conditions qui permettront au milieu du spectacle et aux organisateurs d'événements de cohabiter harmonieusement avec les résidents d'un quartier.

La Ville planche depuis deux ans sur cette politique et elle a examiné comment s'étaient déroulées une vingtaine d'activités, tenues toute la nuit. Il y avait beaucoup de réticences, les gens avaient peur que ce soit le bordel le matin, a décrit Luc Rabouin. On a testé, ça a marché, on a eu très peu de plaintes. On a mis les bonnes conditions.

Plus de détails suivront