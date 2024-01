Les festivités sont lancées pour les petits comme les grands studios de jeux vidéo du Québec : les trois soirs du festival, une quinzaine d’artisans et d’artisanes de l’industrie vidéoludique locale feront la démonstration de leur jeu en développement sur Twitch. La célébration se tient également sur le site de jeux d’ordinateur Steam, qui offre toute la semaine des rabais sur une sélection de titres d’ici.

DemoNights, qui se déroule du 1er au 3 février sur la chaîne Twitch de Loto Québec, a bien failli ne plus avoir lieu, en raison de la fermeture, à la fin de 2022 de l’Espace ludique, responsable de l'événement depuis 2017.

Le regroupement de studios indépendants Indie Asylum a repris le flambeau, en partenariat avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, pour maintenir cette célébration qui est une vitrine importante pour l’industrie locale.

[DemoNights et la vente Steam sont] deux initiatives extrêmement gratifiantes d’un point de vue marketing pour les studios indépendants. On est fiers des jeux qu'on fait au Québec et de pouvoir en faire profiter tout le monde, ça nous fait plaisir , souligne Christopher Chancey, PDG du studio ManaVoid Entertainment et président du conseil d'administration de la Guilde du jeu vidéo du Québec.

Quinze jeux vidéo seront présentés au cours des trois soirées de démonstration de jeux DemoNights. Les studios répondront à des questions en direct en plus de montrer les mécaniques de jeu et la jouabilité de leur titre en développement.

Les 15 jeux vidéo présentés lors des soirées DemoNights Venture to the Vile, du Studio Cut to Bits

Spring in Summer, de LORE NINE

Spirit City: Lofi Sessions, de MoonCube Games

Sunrise’s Order, de Misstic Studio

Islands of Insights, de Behaviour Interactif

Worship, de Chasing Rats Games

The Hexadome: Aristeia Showdown, de Blindspot Games

Every Day We Fight, de Signal Space Lab

Star★Vaders, de StarVaders Studio

Troubadours, de Small Detour Games

Battle Shapers, de Metric Empire

The Signal, de GooseByte

No Love Lost, de Ratloop Games Canada

Silent Planet, de Vertex Zero

Heroes of Mount Dragon, de Studio RUNIQ

Des jeux québécois vendus au rabais

L’événement DemoNights est assorti d’une vente de jeux vidéo québécois sur la plateforme de jeux d’ordinateur Steam. Les joueurs et les joueuses peuvent se procurer quelque 200 jeux vidéo parmi les plus grands succès des dernières années, dont Sea of Stars de Sabotage à Québec, couronné jeu indépendant de l’année aux Game Awards, ces Oscars du jeu vidéo. Dead Space, Goodbye Volcano High et Meet Your Maker seront aussi de la partie.

Aperçu de jeux vidéo qui font partie de la vente Steam Dead by Daylight (Behaviour Interactive)

Tribes of Midgard (Norsfell)

Ancestors: The Humankind Odyssey (Panache Digital Games)

This Bed We Made (Lowbirth Games)

Spiritfarer (Thunder Lotus)

Star Wars: Squadrons (EA Motive)

Dwarf Fortress (Kitfox Games)

Outlast (Red Barrels)

Borderlands 3 (Gearbox Software)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos-Montréal)

Depuis sa création en 2021, cette vente de jeux vidéo québécois sur Steam permet de générer des millions de dollars en revenus pour les entreprises locales, qui comptent quelque 14 500 travailleurs et travailleuses, d’après l’organisation.

L'industrie du jeu vidéo est mise à mal en ce début d'année. À Montréal, le studio Behaviour Interactif (Dead by Daylight) a dû remercier près de 3 % de son personnel, suivant Ubisoft Canada, qui avait supprimé en novembre 2023 environ 2 % de ses effectifs, surtout dans la métropole québécoise. Lundi, Eidos-Montréal a annoncé qu'il allait se défaire de 97 personnes.

On ne connaît pas encore l'effet à l'échelle locale des suppressions d'emplois annoncées par de grandes entreprises qui comptent des bureaux dans la province.

Unity, dont un bureau se trouve à Montréal, compte se défaire de 25 % de sa main-d'œuvre dans le monde, et Beenox, installé à Montréal et à Québec, subira les contrecoups des suppressions d'emplois annoncées par Microsoft pour sa branche de jeux vidéo.

La vente Steam se déroule jusqu’au 5 février prochain.