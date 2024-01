Un centre de ski de fond en préparation à Petit-Saguenay

Des citoyens de Petit-Saguenay ont reçu le budget nécessaire pour mettre sur pied un centre de ski de fond l’hiver prochain. Ils comptent aménager une quinzaine de kilomètres de sentier.

Au départ, les pistes seront seulement dédiées au ski classique. L’offre augmentera par la suite. L’objectif est d’en faire un centre accessible et familial. L’idée mijote dans l’esprit de ces mordus depuis plusieurs années déjà.

Le comité de cinq citoyens évalue actuellement deux sites, soit le secteur Saint-Étienne et celui du chemin Saint-Louis, des endroits avec des reliefs relativement plats. Des discussions doivent avoir lieu sous peu.

On a des propriétaires de lots à rencontrer pour s’assurer d’avoir une bonne entente avec tous les partenaires sur place. C’est le défi des prochains mois.

Ouvrir en mode plein écran Les responsables du futur centre de ski espèrent ouvrir les sentiers l'hiver prochain. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Fruit du budget participatif

C’est la population de Petit-Saguenay qui a voté en majorité (62 %) pour la concrétisation de ce projet en marge du budget participatif de la municipalité. Un montant de 25 000 dollars est alloué à ce nouveau centre, ce qui correspond à la moitié du budget de développement de la petite municipalité.

Avec ce budget, on pourra acheter de l’équipement pour tracer des pistes, explique Gilles Arsenault. On va utiliser en partie des pistes existantes, mais on pense pouvoir lever de l’argent avec d’autres modes de financement. Ce budget sera un levier pour l’obtention d’autres subventions.

Le budget participatif permet aux citoyens de présenter leurs propres projets, sans devoir tenir compte des orientations de la municipalité. Petit-Saguenay a mis en place cette façon de faire en 2018.

Ouvrir en mode plein écran Philôme La France est maire de Petit-Saguenay depuis 2017. Il multiplie les initiatives pour attirer les familles dans son village. Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali

On a décidé de changer un peu la formule. On a pris une pause d’un an et on vient de relancer la machine avec le budget participatif 2024. Il y a eu une excellente participation, même que c’est le budget participatif auquel il y a eu le plus de gens qui ont participé au vote , indique fièrement le maire Philôme La France.

Dans le passé, le budget participatif de Petit-Saguenay a permis de réaliser l’éclairage de la falaise au centre du village et la réfection du terrain de balle molle.