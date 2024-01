La N.-É. veut savoir ce que les chasseurs pensent d’une chasse à l’ours printanière

Une chasse à l'ours printanière pourrait avoir lieu en Nouvelle-Écosse, mais tout le monde n'est pas convaincu du plan qui permettrait à la province de s'aligner sur le reste du pays.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent déjà chasser l'ours noir, la seule espèce d'ours de la province, à l'automne. Mais, le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables propose un projet pilote de chasse printanière de cinq semaines qui débuterait le 20 mai et se poursuivrait jusqu'au 22 juin, à l'exclusion du dimanche.

Même avec cette deuxième saison, les chasseurs seraient toujours limités à un ours par an et seuls les ours mâles et les femelles sans oursons pourraient être tués.

Sali Cunningham, la présidente de la section néo-écossaise du Safari Club International.

Étant donné que nous sommes la dernière province canadienne à ne pas avoir cette deuxième saison, nous sommes définitivement en retard , croit Sali Cunningham, président de la section néo-écossaise du Safari Club International, un groupe de défense des droits de chasse et de conservation de la faune. À son avis cette saison de chasse printanière pourrait fournir de la viande sauvage fraîche en dehors de l’automne.

La population d'ours en Nouvelle-Écosse est stable ou en augmentation, selon les données recueillies par la province auprès des chasseurs.

Nous souhaitons comprendre quel est le taux de réussite, ça nous aidera à estimer la taille de la population, ce qui nous aidera à estimer le type de pression que la population peut supporter , explique Andrew Boyne du ministère des Énergies renouvelables et des Ressources.

Tous les chasseurs ne sont pas d'accord

Même s'il y a une population d'ours en bonne santé dans cette province, et je pense que c'est probablement le cas, ils sont confrontés à de nombreux problèmes liés à la perte de forêt , fait valoir Bob Bancroft, président de Nature Nova Scotia, qui chasse également du gibier comme l'orignal et le cerf.

Ce n'est pas parce que d'autres le font que nous devrions le faire ici!

À son avis, la chasse d'automne donne aux ours le printemps et l'été pour se remettre de l'hibernation et élever les petits nés pendant l'hiver.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse propose un projet pilote de chasse à l'ours au printemps et demande l'avis des Néo-Écossais.

Sali Cunningham croit qu'au contraire, les points d'appât utilisés pour attirer les ours pendant la saison de chasse pourraient constituer une source de nourriture précieuse lorsque les animaux sortent de leur hibernation.

Cela augmente en fait leurs chances de grossir et de manger, car nous ne chassons pas tous les animaux qui se présentent sur le site , dit-elle.

Le public peut donner son avis en ligne sur la proposition d’un projet pilote de chasse à l’ours au printemps, et ce jusqu'au 24 février.

Avec les informations de Luke Ettinger de CBC