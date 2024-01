Deux populaires festivals de musique sur l’île Manitoulin annulés

Les organisateurs de deux grands festivals de musique sur l'île Manitoulin les ont annulé pour une durée indéterminée.

Le Manitoulin Country Fest et le Rockin' The Rock sont des festivals populaires qui attirent des milliers de personnes à Little Current chaque mois d'août. Ils ont chacun présenté des artistes musicaux de renom.

Craig et KT Timmermans sont les organisateurs des festivals. Ils ont annoncé, lundi, qu'ils annulaient les spectacles en raison de problèmes de santé inquiétants.

Pour maîtriser cette inquiétude de santé, le principal facteur est de réduire le stress , a indiqué l'organisatrice principale KT Timmermans.

Le Manitoulin Country Fest existe depuis 2007 et Rockin' The Rock depuis 2018.

Les organisateurs proposent de rembourser toute personne ayant déjà acheté des billets ou un emplacement de camping.

Annulations pour être transparent

Mme Timmermans mentionne qu'elle a cherché quelqu'un pour prendre les événements en charge, sans succès.

Alors que la saison des festivals va débuter dans quelques mois, elle affirme avoir annulé les événements afin que les gens puissent revoir leurs projets d'été en conséquence.

Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de lancer la vente de billets, sachant très bien que nous n'allions pas être en mesure d'organiser cet événement , dit-elle.

Mme Timmermans indique que le travail d'organisation de chaque festival commence avant le début de l'événement de l'année précédente.

Elle dit que le festival était rentable, et que le couple espérait trouver quelqu'un pour le reprendre progressivement, puisque les deux sont aujourd'hui dans la soixantaine. Toutefois, leurs problèmes de santé ont fait échouer ce projet.

Un moteur économique majeur

Mme Timmermans s'est dite préoccupée par les conséquences économiques de l'annulation des festivals.

Alors que de nombreux festivaliers proviennent de l'île Manitoulin, d'autres viennent de plus loin et injectent de l'argent dans l'économie de l'île en dépensant pour l'hébergement, la nourriture et le carburant.

Des groupes communautaires comme la Manitoulin Panthers Hockey Association et la Manitoulin Streams Improvement Association mènent d'importantes activités de collecte de fonds dans le cadre de ces festivals.

C'est de l'argent extérieur qui arrive et soutient les événements et les organisations locales, ce qui est primordial pour leur capacité à survivre , souligne Mme Timmermans.

Elle mentionne qu’elle ignore ce qui va se passer avec le terrain dont ils sont propriétaires et qui accueille les festivals.

Elle espère que quelqu’un pourrait trouver une utilité à la scène.

