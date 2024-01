Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a lancé lundi un projet qui vise à changer les procédures pour réduire la pression sur les services d’urgences de la région.

Ce projet provincial, qui démarre à Trois-Rivières pour le moment, permet la collaboration entre les répartiteurs du 911 et une équipe de paramédecine.

Lors d’un appel au 911, les cas non urgents pourront être transférés à une infirmière qui fera un suivi par téléphone auprès du patient.

La tâche de cette professionnelle de la santé est d’évaluer l’état du patient, pour ensuite le référer à un pharmacien, un kinésiologue ou un médecin de famille selon les besoins.

Il s'agit d'un projet du ministère de la Santé, qui a déjà été déployé dans certaines régions comme la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière au cours de la dernière année.

L’objectif de ce projet vise à réduire le nombre de déplacements d’ambulanciers pour des cas non urgents. Au cours de la dernière année, dans la région, près de 20 % des appels pour un transport ambulancier étaient pour un motif non urgent.

Ce projet va aider selon Jérémy Lachance, directeur aux opérations à la Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie

C’est sûr, pour les paramédicaux c'est des interventions de moins qu'on va faire, donc ça enlève vraiment une charge de nos opérations , indique-t-il.

M. Lachance rappelle que de réduire la pression sur les ambulanciers aura comme effet d’aider ceux-ci à mieux faire leur travail.

Si on enlève un peu des interventions où est-ce que ces patients-là n'avaient pas à aller à l'hôpital, c'est le transport de moins, donc on vient créer de la disponibilité pour avoir une réponse territoriale vraiment adéquate , affirme-t-il.

Après Trois-Rivières, le CIUSSS MCQ prévoit étendre ce processus graduellement partout dans la région. Ce projet permettra d’optimiser les ressources selon le Dr Gabriel Des Rosiers, directeur médical régional adjoint des services préhospitaliers d’urgence au CIUSSS MCQ .

C'est un filet de sécurité si on veut le 911, mais si on est capable de vous fournir le service rapidement, pas à l'urgence, c'est un peu ça le but , explique-t-il.

Ce nouveau projet est offert seulement du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h.

D'après le reportage de Charles-Antoine Boulanger