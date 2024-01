Une jeune femme doit attendre six jours avant d’obtenir une chambre en psychiatrie

Une jeune femme a dû attendre six jours avant d'obtenir une chambre en urgence psychiatrique à l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke.

Sa mère, Mélanie Rodrigue, explique que sa fille de 23 ans, Sabrina, souffre de troubles alimentaires depuis de nombreuses années.

L'urgence psychiatrique pour adulte, il y a toujours un délai, mais là, six jours, c'était vraiment l'extrême. C'était vraiment plus grave que les autres fois.

Cette fois-ci, ce sont les médecins de sa fille qui l'ont obligée à se rendre à l'hôpital.

On lui a dit qu'elle serait déjà inscrite, que quelqu'un va l'attendre. Moi aussi j'étais contente. Je me disais qu'enfin, elle n'attendrait pas. [...] Non, elle est restée-là, six jours , explique Mélanie.

Sabrina a donc dû attendre avec tous les autres patients dans une salle qui leur est réservée.

C'est stressant, c'est épeurant.

Il y en a qui sont intoxiqués, qui font de la démence. C'est inquiétant. Pendant ce temps-là, elle n'a pas de traitement. C'est sûr qu'il y a des médecins et des infirmières qui passent à tous les jours pour voir comment elle va, mais comment faire pour se sentir bien dans un milieu comme ça. C'était très difficile pour elle , ajoute-t-elle.

Mélanie espère voir plus de soins spécialisés en troubles alimentaires être offerts dans la région.

L'urgence psychiatrique déborde

La directrice adjointe en santé mentale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie Masson, soutient que l'urgence en santé mentale est très achalandée depuis plusieurs mois.

Effectivement, nous avons à l'urgence en santé mentale cinq civières au permis et, en majorité du temps, il y a au moins 12 usagés qui sont à l'urgence santé mentale , dit-elle.

Pour Dr Matthieu Tittley, psychiatre au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le refoulement de patients à l'urgence est notamment causé par les délais d'hospitalisation qui s'étirent.

On est confronté nous aussi comme soignants aux limites de nos ressources et de nos capacités. Le personnel soignant fait tout ce qui peut pour rendre les soins un peu plus dignes, mais on ne réussit pas tout le temps. [...]Très globalement, avec beaucoup de recul, on peut dire que c'est un enjeu de ressources humaines, de ressources financières, de ressources logistiques et de volonté politique.

Plus du tiers de nos lits sont occupés par des gens qui attendent pour une ressource d'hébergement en santé mentale.

Entrevue avec Dr Matthieu Tittley, psychiatre au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Pour tenter d'améliorer la situation, la prévention sera au cœur des prochaines actions mises en place par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

On est en cours d'élaboration pour mettre en place, au printemps, une équipe qu'on appelle Accompagnement bref en communauté. Cette équipe-là va nous permettre d'éviter des hospitalisations, réduire les temps d'observation aussi à l'urgence, explique la directrice adjointe en santé mentale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie Masson.

Cette dernière ajoute que les intervenants pourront travailler directement dans les milieux de vie, par exemple à la maison.