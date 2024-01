Le coût du maintien de l'ordre lors des deux dernières fêtes de rue près du campus de l'Université Dalhousie, dans le sud d'Halifax, s'élevait à près de 96 000 $, dont environ 82 000 $ provenaient de la plus récente, en octobre dernier.

Les fêtes qui sont fréquentes depuis 2017 ont attiré des milliers de jeunes et sont devenues un casse-tête en matière de relations publiques pour l'école. Une personne a même été poignardée lors de la fête de 2022.

Je pense que tout le monde à Halifax devrait être consterné par les ressources nécessaires à la gestion de ça et s'inquiéter de ce que ça signifie aussi pour leur accès aux ressources d'urgence , estime la Dre Caitlin Lees, une résidente de la région qui travaille à l'urgence d’un hôpital de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Une fête étudiante sur le campus de l'Université Dalhousie à Halifax le 25 septembre 2021. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Les frais de police ont été divulgués en réponse à une demande d'accès à l'information déposée par un résident du quartier. Il rapporte que les coûts du maintien de l'ordre s'élevaient à 13 344,26 $ en 2022 et à 82 334,18 $ un an plus tard.

Dans un communiqué, la police régionale d'Halifax indique que compte tenu des préoccupations exprimées concernant les incidents de 2022, des ressources supplémentaires ont été jugées nécessaires pour la sécurité des agents et du public pour la fête de rue de l'automne dernier.

La Dre Caitlin Lees confirme que la présence policière était beaucoup plus visible lors du dernier rassemblement.

Mais c'était toujours dangereux , dit-elle. Il y avait encore des bagarres dans les rues. Il y avait encore des gens qui rentraient dans les cours et des dégâts matériels.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Caitlin Lees affirme qu'il y a de meilleures utilisations de l'argent des contribuables que de dépenser près de 100 000 $ pour assurer la surveillance des deux dernières fêtes de rue près du campus de Dalhousie. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

L'Université Dalhousie a décliné une demande d'entrevue et n'a pas confirmé si elle paierait les factures des services de police.

Elle s’est contentée de publier une déclaration de trois paragraphes affirmant que les fêtes de rue constituent un problème complexe et croissant dans les universités nord-américaines, que l'université s'attaque aux causes profondes du problème et trouve des moyens pour que les étudiants se sentent connectés les uns aux autres.

Résidents mécontents

Le lendemain de la dernière fête de rue, un courriel commun a été envoyé par 14 résidents du quartier aux responsables de l'école et de la municipalité. Il critiquait la gestion de la fête par l'université. La Dre Lees faisait partie des signataires.

Ouvrir en mode plein écran Rick Ezekiel est vice-recteur aux affaires étudiantes à l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

Trois jours plus tard, Rick Ezekiel, vice-recteur aux affaires étudiantes de Dalhousie, a répondu. Il a dit qu'il n'y avait pas de solution simple.

Nous nous engageons à une amélioration continue et notons que la planification préalable, la rapidité de mobilisation, le niveau de réponse et la sécurité du public et des employés ont tous été améliorés par rapport à l'incident de l'année dernière , a écrit le vice-recteur dans ce courrier électronique cosigné par deux policiers et agents municipaux.

La Dre Lees, qui a deux jeunes enfants, ne s’est pas sentie plus en sécurité lors de la dernière fête de rue, mais elle note quelques points positifs.

Il n'y a pas eu de deuxième événement dans la soirée , rappelle-t-elle. Et personne n'a été poignardé donc c'est une victoire.

Solutions proposées par l'Université

L'une des solutions mises de l’avant par l’Université était d'organiser un événement officiel de retrouvailles, qui a eu lieu le 7 octobre 2023. La fête comprenait de la musique en direct, un match de football et une zone de consommation autorisée pour les étudiants de 19 ans et plus.

Ouvrir en mode plein écran Une fête d'étudiants à l'extérieur de l'Université Dalhousie à Halifax en septembre 2021 a mené à l'arrestation d'une dizaine de personnes pour ivresse en public. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Pour promouvoir l'événement, l'université s'est même tournée vers certains influenceurs des médias sociaux. Dalhousie croyait que ça allait dissuader les étudiants de participer à une fête de rue, mais ça n'a pas été le cas.

Rick Ezekiel a vanté certaines améliorations lors de la réponse policière de la plus récente fête dans les derniers mois, mais un courriel qu'il a envoyé au président et au vice-chancelier de l'université le jour de cette fête indiquait que celle-ci ne s'était pas déroulée aussi bien qu'espéré.

Malheureusement, il semble que la réponse ait été un peu plus tardive que prévu et qu'elle ait suivi la formation d'une masse critique , a-t-il écrit à 15 h15. On croise les doigts pour que ce soit bientôt maitrisé.

Avec les informations de Richard Cuthberson de CBC