Le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse fermera ses portes jusqu’au mois de mai pour faire des rénovations.

Cette pause de plusieurs semaines vise à moderniser le système d'extinction des incendies de son édifice sud, qui a atteint la fin de sa vie utile. La facture de ces travaux se chiffre à 595 000 $.

Ce sont les gicleurs et les tuyaux dans les murs et dans les plafonds qui doivent être remplacés. C’est un travail qui ne peut pas se faire en arrière-plan. Le public est impliqué et les collections doivent être mises en sécurité. C’est pour cette raison-là que nous devons fermer nos portes pour un bout de temps , explique la présidente-directrice générale du Musée, Sarah Fillmore.

Des œuvres d’art ont déjà été retirées du bâtiment, dit-elle. Des mesures ont été prises pour en protéger d’autres, comme un revêtement de protection pour la maison de Maud Lewis.

Ouvrir en mode plein écran La maison où a vécu Maud Lewis est exposée au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Elle sera protégée pour la durée des travaux. Photo : Contribution : Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse

Aucune date précise n'est fixée pour la réouverture du musée de la rue Hollis. La programmation dans les milieux communautaires et scolaires sera maintenue. Du personnel et des artistes continueront d’être envoyés pour des conférences et des projets artistiques partout dans la province pendant la fermeture, ajoute Mme Fillmore.

D’autres travaux d’entretien des fenêtres, du toit et de l’ascenseur de l’édifice nord sont prévus pour les prochains mois.

Un nouvel édifice toujours nécessaire

Ces rénovations ne signifient pas que le musée restera dans ses locaux actuels à long terme , précise l’administration.

En juillet 2022, le projet de construction d’un nouvel édifice sur le front de mer a été suspendu en raison de l'augmentation des coûts de construction.

Lorsque le projet gagnant a été sélectionné, le prix du nouveau musée s’élevait à 137 millions de dollars. Mais en 2022, le gouvernement a évalué que la facture grimperait de 25 millions de dollars en raison de l'inflation et de l'augmentation des coûts de construction.

Construire un nouvel édifice reste une priorité , malgré les rénovations actuelles, ajoute Sarah Fillmore. En plus de ses installations vieillissantes, le Musée est à l’étroit: plus de 90 % des œuvres de sa collection sont entreposées, ce qui limite son expansion.