Sherbrooke se souvient des victimes de la tuerie de la grande mosquée 

Cette année marque le 7e anniversaire de l'attentat qui a fait six morts et plusieurs blessés graves à la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017. La communauté de Sherbrooke s’est rassemblée à l’église Plymouth-Trinity lundi soir pour une commémoration de ce sombre événement.

La soirée en mémoire des victimes Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti est organisée annuellement par un collectif d’une douzaine d’organismes de la région. Depuis la tragédie, elle se tient habituellement à l’hôtel de ville de Sherbrooke, mais elle a été déplacée cette année en raison de travaux.

Le fait de commémorer l’attentat à une église qui n’est pas de confession musulmane était toutefois très symbolique, a souligné le pasteur de l’église Plymouth-Trinity, Samuel Vauvert Dansokho, peu avant le début de la cérémonie. C’est très important, car au-delà des différences confessionnelles, nous sommes tous des êtres humains. Lorsqu’un malheur de ce genre arrive, nous compatissons tous, particulièrement ici, à Sherbrooke, où on essaie de se donner la main pour le meilleur vivre ou le vivre-ensemble.

Être décemment un être humain, [c’est] compatir quand les gens sont frappés, quelle que soit leur origine confessionnelle, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur religion, et aussi combattre pour la justice, contre le racisme, et contre la haine, quelle qu’elle soit.

Ce qui s’est passé en 2017 était une tragédie. Une tragédie humaine contre des membres de la communauté musulmane, mais c’est ressenti par tout le monde. C’est senti par les Québécois, les Canadiens. C’est quelque chose qu’on ne veut pas avoir , a renchéri le directeur général de l'organisme Actions interculturelles de Sherbrooke, Mohamed Soulami.

Il faut commémorer ça et continuer à souligner cette tragédie pour que tout le monde sache qu’on ne souhaite pas ça et que ça ne se répète pas.

On veut une société de paix, une société inclusive, une société juste pour tout le monde, et on veut toujours être debout pour contrer tout geste qui peut amener à des préjugés ou à des tragédies comme celle-là , ajoute-t-il.

Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour assister à la soirée. Des enfants ont chanté, et des discours ainsi que des prières ont également été prononcés.

Les organisateurs demandent par ailleurs au gouvernement provincial et aux entités municipales de faire du 29 janvier une journée officielle de commémoration et d'action contre l'islamophobie, comme l'a fait le gouvernement fédéral en 2021.

Rappelons que le tueur derrière l'attentat de 2017, Alexandre Bissonnette, purge présentement une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 2042.