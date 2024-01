Un adolescent arrêté après une bagarre entre plusieurs jeunes

La police de Trois-Rivières a procédé à l’arrestation d’une personne mineure après une altercation entre adolescents et jeunes adultes qui aurait dégénéré jeudi dernier. Le conflit aurait commencé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux.

Le suspect, un élève d’une école secondaire du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement devant la Chambre de la jeunesse pour faire face à des accusations de voies de fait et d’agression armée.

Selon les informations de la police de Trois-Rivières, les événements se sont produits jeudi dernier, à l’intersection des rues Louis-Pasteur et De La Terrière, après les cours. Plusieurs personnes ont engagé une conversation houleuse qui a dégénéré en échange de coups.

Ouvrir en mode plein écran L'altercation se serait produite à l'angle des rues Louis-Pasteur et De La Terrière, à la sortie des classes. Photo : Radio-Canada

Les enquêteurs ont rencontré sept personnes, dont trois sont considérées comme des victimes. L’une des victimes est un élève de l’Académie les Estacades. L’agresseur présumé fréquente l’école secondaire des Pionniers.

On parle d'un individu qui aurait saisi un poteau de clôture qui aurait tenté de frapper un autre étudiant , précise le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain. [Il] a été libéré avec une promesse et des conditions à respecter. On a soumis le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour la loi sur le système de justice pour adolescents. On attend des suites dans ce dossier-là.

Plusieurs autres adolescents et jeunes adultes, âgés de 17 à 20 ans, mais non reliés à ces établissements scolaires, auraient également pris part à l’altercation. Ils ne feront face à aucune accusation.

Des interventions à venir

La direction de l’école secondaire des Pionniers n’a pas voulu accorder d’entrevue en lien avec ce dossier, mais a tout de même indiqué avoir rencontré l’élève impliqué et avoir collaboré avec les autorités policières.

Le Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, de son côté, a mentionné dans une réponse écrite que Lorsque des événements surviennent en dehors des heures de classe ainsi qu’à l’extérieur du terrain de l’établissement, la direction de l’école collabore avec les autorités et les parents.

La police de Trois-Rivières va en outre dépêcher un agent éducateur à l’école dans les prochains jours.

Avec les informations d’Edouard Dubois