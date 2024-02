Avec le départ de huit joueurs, et en particulier de Pascal Siakam, dernier artisan majeur du titre de 2019, les Raptors entament leur reconstruction avec les transactions de cet hiver. La dernière refonte du genre remonte de la formation torontoise remonte à 2010 et a mené l’équipe au sommet de la ligue neuf ans plus tard.

Dans le monde du sport nord-américain, une reconstruction consiste à volontairement affaiblir l’équipe à court terme, dans l’espoir de l’améliorer à long terme en misant sur les repêchages, la progression des jeunes et se redonner de la marge financière.

Pour décider d'échanger Pascal Siakam et OG Anunoby, le président Masai Ujiri dit avoir beaucoup évalué la compatibilité entre coéquipiers. On pense que sur le terrain Scottie Barnes émerge comme le joueur autour de qui on va construire , a-t-il affirmé le 18 janvier.

Au lendemain des ultimes échanges, le directeur général Bobby Webster a aussi mentionné que l'équipe voulait profiter de la fin de saison sans enjeu pour voir plus Scottie Barnes au poste de meneur.

Le président des Raptors de Toronto Masai Ujiri était ému au lendemain de l'échange du joueur camerounais Pascal Siakam. Il se souviendra notamment de lui comme étant une personne disciplinée et déterminée. (Photo d'archives)

Le président dit qu'il compte aussi s'appuyer sur les deux recrues, le Canadien RJ Barrett (23 ans) et Immanuel Quickley (24 ans), ainsi que Gradey Dick (20 ans).

L'équipe vient aussi d'ajouter le Canadien Kelly Olynyk (32 ans) une présence de vétéran, une voix qui pourrait aider ce groupe , selon M. Wester.

Fondée en 1995, la formation torontoise a connu deux reconstructions en 2004 et en 2010. Retour sur ces deux phases et comment elles éclairent celle qui arrive.

L’époque post-Vince Carter

Quelques années après la création de l’équipe, un jeune ailier repêché en 1998, Vince Carter, a mis Toronto sur la carte , se souvient Patrick Bizindavyi, journaliste accrédité pour la radio francophone communautaire Choq FM.

Avec son jeu spectaculaire, il transforme l’équipe, voire la ville. Ses maillots sont toujours nombreux dans les magasins. Un documentaire The Carter Effect, revient sur l’impact du joueur sur l’image, la culture et la vie nocturne de la Ville Reine au début des années 2000.

Vince Carter était un joueur spectaculaire qui a fait connaître Toronto au-delà du basketball. (Photo d'archives)

L'équipe atteint son sommet en 2001 avec une demi-finale de conférence, perdue de façon controversée. Le matin du septième match décisif, le joueur-vedette va à une remise de diplôme à son université en Caroline du Nord. Le soir, il rate le tir de la victoire.

C’est là que tout a commencé , se souvient Dave Mendonca auteur du livre 100 Things Raptors Fans Should Know & Do Before They Die. Ensuite, il avait plus de soucis avec les médias, beaucoup de gens remettaient en cause son éthique de travail, ses décisions, ses blessures récurrentes et on sentait qu’il voulait partir .

Le voilà envoyé au New Jersey en 2004. Cette reconstruction correspond au passage des rênes au jeune Chris Bosh, sélectionné l’année précédente. Il est entouré de beaucoup d’Européens: les Espagnols José Calderon et Jorge Garbajosa ou l’Italien Andrea Bargnani.

L’équipe a rapidement été compétitive, cette transition-là n’était pas si longue.

Chris Bosh avec les Raptors de Toronto en 2008 (Photo d'archives)

Deux ans plus tard en effet les Raptors remportent pour la première fois leur division. Mais perdent dès le premier tour en séries face à un certain… Vince Carter.

L'équipe ne fait pas mieux par la suite puis régresse. Mais pour Patrick Bizindavyi, le plus important se joue en coulisses. Parmi les assistants du président, il y avait un jeune qui s'appelle Masai Ujiri , l'actuel président revenu au club avec succès en 2013 après un passage à Denver.

En 2010, après sept saisons, Chris Bosh s’en va pour Miami rejoindre Lebron James et Dwayne Wade, former un trio dévastateur. Démunis, les Raptors entament alors leur deuxième reconstruction.

L’époque post-Chris Bosh, jusqu’au titre

Le début des années 2010, c'était beaucoup de mauvais basket , se remémore Dave Mendonca. Un jeune ailier tire parti de ce marasme : DeMar DeRozan.

Pour sa deuxième saison, sa moyenne de points double. En 2012, il est associé au meneur Kyle Lowry. Aidés par les nombreux échanges réussis du président Masai Ujiri, l'équipe progresse.

En 2016, 2017 et 2018, l’équipe est forte mais échoue trois fois de suite face aux Cavaliers de Cleveland de Lebron James. L'hypothèse d’une reconstruction est évoquée.

Ensemble, Kyle Lowry et DeMar DeRozan ont aidé les Raptors à atteindre de nouveaux sommets, dont une finale de Conférence. (Photo d'archives)

Mais Lebron James quitte la conférence de l'est et Masai Ujiri tente un célèbre coup de poker : il échange DeMar DeRozan, qui après neuf ans se voyait finir à Toronto , note Patrick Bizindavyi.

M. Ujiri fait venir un joueur plus fort, Kawhi Leonard, mais sans garantie que son renfort reste plus d'un an. La saison régulière est bonne (70 % de victoires, deuxième à l'Est), mais pas meilleure que la précédente.

En séries en revanche, l'équipe et son joueur-vedette haussent leur niveau. Pari réussi, Kawhi Leonard, meilleur joueur des Finales 2019, amène les Raptors à leur seul et unique titre.

Masai Ujiri a frappé un grand coup en 2018 en cédant DeMar DeRozan pour obtenir le joueur vedette Kawhi Leonard. En faisant cet échange, il savait qu'il y avait de grandes chances que le joueur des Spurs de San Antonio ne reste qu'une année. (Photo d'archives)

Bien qu’orpheline de Kawhi Leonard dès l'année suivante, l’équipe reste compétitive. La Covid a tout détruit plus vite que prévu, regrette Mickael Laviolle, hôte du balado DinosTalk.

Selon lui, les Raptors de 2020 avaient une meilleure défense et ont plus pâti de la pandémie, en se ratant dans la bulle d’Orlando.

La saison suivante, à huis clos et jouée en Floride pour des raisons de fermeture des frontières, tourne à la catastrophe. Avec les années, les artisans du titre vieillissent et s’en vont, Marc Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry, Fred Vanvleet et maintenant Pascal Siakam.

2024, l'épilogue du titre

La page du titre a mis cinq ans à se tourner complètement et les Raptors entament leur troisième reconstruction. Comme en 2004 avec Chris Bosh, la future pierre angulaire est désignée : Scottie Barnes, dont c’est la troisième saison.

Mickael Laviolle trouve que la situation ressemble plus à 2010 avec DeMar DeRozan. On ne sait pas encore si Scottie Barnes sera la pièce maîtresse d'une équipe qui va au titre, mais si on construit autour de lui, je pense qu'on peut arriver dans une situation similaire , juge-t-il.

Peut-être que Scottie Barnes n’aura pas le niveau pour emmener l'équipe au bout, mais sera dans un échange pour faire venir une superstar.

Patrick Bizindavyi pense qu’il faudra deux à trois ans pour revoir une équipe compétitive. Dave Mendonca, lui, table sur trois à quatre ans .

Masai Ujiri a évoqué 5 ou 6 ans et s’est interrogé : Avons-nous la patience pour cela? .

Parlait-il à lui-même? Il a été là depuis plus de 10 ans, il a énormément apporté. Je pense que c’est correct s’il part et que l’on reprend tout, même la direction , juge Dave Mendonca.

Les Raptors vont axer leur reconstruction autour de Scottie Barnes, repêché en 2021 et RJ Barrett, tout juste arrivé de New York.

Lors de leur retour à Toronto, Vince Carter puis Chris Bosh ont été accueillis par de copieux sifflets. Mais le succès apaise les supporteurs.

Le 14 février, sous ses nouvelles couleurs, Pascal Siakam, lui, devrait être accueilli avec des marques d’amour du public, à la Saint-Valentin.

Avec des informations de l'Associated Press