Tests médicaux : Blaine Higgs estime que Vitalité et Horizon se font compétition

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick demande davantage de coopération dans le système de santé en ce qui a trait aux traitements des tests médicaux. Il réitère le projet de son gouvernement de centraliser les tests les moins urgents et les moins complexes.

Blaine Higgs a fait cette déclaration lors du discours sur l’état de la province, jeudi dernier, tout en interpellant les deux réseaux de santé.

Les Néo-Brunswickois n’auront jamais accès aux soins de santé qu’ils méritent tant que les deux régies régionales de la santé, Vitalité et Horizon, seront en concurrence , a déclaré Blaine Higgs, jeudi.

Prenant en exemple les tests médicaux en laboratoire, le premier ministre indique qu’il est difficile de recruter des technologues et qu’il existe des équipements de pointe qui sont disponibles en double.

Blaine Higgs propose aux régies de travailler ensemble pour veiller à ce que les tests urgents puissent être effectués dans tous les laboratoires, tout en centralisant et en coordonnant les tests les moins urgents et les moins complexes.

De telles démarches ont été tentées à maintes reprises dans le passé, mais ont échoué pour des raisons politiques, selon Blaine Higgs.

Nous sommes déterminés à changer la donne, car nos professionnels méritent un système sur lequel ils peuvent compter, et la population du Nouveau-Brunswick mérite d’obtenir des résultats de manière sécurisée en temps opportun , promet-il.

Un plan pour la modernisation des services de laboratoire

Le dernier plan en lice est un projet de centralisation en trois phases appelé Modernisation des services de laboratoire au Nouveau-Brunswick dont Radio-Canada a obtenu copie en juin dernier.

Ce plan prévoit la centralisation à Bathurst et à Fredericton des examens de routine. La centralisation de tous les tests de microbiologie et d’autres tests au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont et le transfert des analyses de routine des patients de cet hôpital vers l’Hôpital de Moncton.

Ouvrir en mode plein écran Analyses de microbiologie au laboratoire du CHU Dumont, à Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Et dans une troisième phase : la centralisation à l’Hôpital régional de Saint-Jean de l’analyse des tests Pap, entre autres.

Il y a trois phases, nous n'avons pas reculé, mais chaque phase doit être validée , a affirmé le ministre.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, convient aussi que les tentatives de centralisation des laboratoires ont échoué ces dernières années, mais ne lâche pas le morceau.

Il réitère aussi que face aux défis de main-d’œuvre, le plan de centralisation en trois phases est maintenu, mais que chacune des phases doit être validée pour être sûre que c’est centré sur le patient et que la qualité des soins n’en pâtisse pas.

Les tests urgents comme ceux faits aux urgences — comme les tests sanguins faits aux urgences par exemple - resteront dans les hôpitaux , soutient Bruce Fitch.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Inquiétude des professionnels de la santé

Lorsque le plan a été annoncé l’été dernier, des médecins du Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, et de la Société médicale du Nouveau-Brunswick avaient exprimé des inquiétudes relativement à certains aspects du projet.

Des médecins étaient notamment préoccupés par ses effets potentiels sur la santé et la sécurité des patients, disait alors la présidente de la Société médicale.

Dans une entrevue récente accordée à Radio-Canada, Vitalité indiquait que des projets d’amélioration des laboratoires étaient dorénavant étudiés en comité mis en place durant l’automne avec les deux réseaux de santé et le gouvernement, sans nécessairement passer par la centralisation.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach