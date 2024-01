Un décès après une opération policière relance les discussions sur les caméras corporelles

La mort d’un homme de 35 ans lors d’une opération policière relance les discussions concernant le port de caméras corporelles par les policiers, croit le président du conseil de police de Winnipeg, Markus Chambers.

Le Service de police de Winnipeg a annoncé, dimanche dernier, qu’un homme de 35 ans avait perdu conscience lors de son arrestation et était mort après avoir été amené à l'hôpital.

Comme pour tous les incidents graves impliquant des agents de la police, l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (UEI) a été informée et enquête sur l’incident.

Depuis la fin du mois de novembre 2023, quatre personnes ont perdu la vie lors d’opérations policières dans la capitale manitobaine.

À la lumière de tous les événements récents, quelque chose doit être examiné plus en détail , croit Markus Chambers, qui est également conseiller municipal.

En plus de miser sur la formation , la responsabilité et la transparence des opérations policières, le conseiller municipal croit que les caméras corporelles fourniront un certain contexte en termes d'interactions policières .

Un projet pilote pour voir l'efficacité des caméras portées sur le corps pourrait être mis sur place, déclare-t-il. Ces caméras ne sont toutefois pas la panacée dans ce type de situation, note cependant M. Chambers.

Nous devons investir dans la santé mentale, nous devons investir dans des programmes pour nous assurer que la situation n'atteint pas l'ampleur qu'elle a connue lors des incidents passés.

Un observateur civil suivra l’enquête

Dans un communiqué publié lundi, l' UEI a pour sa part annoncé qu'elle demanderait à la Commission de police du Manitoba de nommer un observateur civil dans le cadre de l’enquête.

En vertu de la Loi sur les services de police, l’ UEI peut recourir à un civil afin de suivre les progrès d’une enquête lorsque le décès d'une personne pourrait résulter des actions d'un policier.

Samedi dernier, des policiers ont été dépêchés dans l’ouest de la ville, puisqu'une femme a indiqué à la police que son conjoint était en état d’ébriété et qu’elle craignait pour sa sécurité et celle de ses jeunes enfants.

À un moment, l’homme de 35 ans se serait retrouvé par terre à l’extérieur de l’appartement après être tombé dans les escaliers.

La police a déclaré à l' UEI que les agents avaient trouvé l'homme dans le stationnement, où un bref recours à la force a eu lieu alors qu'il était menotté , selon un communiqué de presse envoyé par l’ UEI , lundi.

Au moment où des agents l’escortaient dans un véhicule de la police, l’homme était inconscient, a indiqué la police à l’ UEI . Les agents lui ont prodigué les premiers soins et l’ont transporté à l’hôpital où il est décédé.

Avec des informations de Gavin Axelrod et Erin Brohman