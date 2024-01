Main-d’œuvre indépendante : les syndicats réclament un plan du CISSS-AT

Le recours à la main-d’œuvre indépendante ne montre aucun signe de ralentissement dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Au point où les syndicats se demandent comment la région s’affranchira des services de ces agences privées d’ici octobre 2026, comme l’exige Québec.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) prévoit dépenser 127 millions de dollars pour la main-d’œuvre indépendante pour l’exercice financier qui se termine le 31 mars prochain. C’est 11 % de plus que les 114 millions $ de l’an dernier.

Et rien n'indique que la vapeur sera bientôt renversée, selon le président du Syndicat interprofessionnel de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), Jean-Sébastien Blais, qui représente les infirmières et infirmières auxiliaires de la région.

Ce qu’on sait, c’est qu’on utilise davantage la main-d’œuvre indépendante qu’on l’utilisait avant le projet de loi 10. Pourquoi? Parce qu’on développe de nouveaux services.

M. Blais cite en exemple l’ouverture prochaine des maisons des aînés et la volonté d’augmenter le service qui est offert au guichet d’accès à la première ligne.

Pour ça, il faut des ressources supplémentaires. Et en Abitibi-Témiscamingue, les enjeux d'attraction et de rétention au niveau des infirmières, c’est loin d’être réglé. Donc, on se demande comment on va arriver à éliminer 100 % de la main-d’œuvre indépendante alors qu’on fonce à l’aveuglette en ce moment , questionne-t-il.

Selon lui, il faut un plan, et vite.

Inquiétudes partagées par les préposés

Des inquiétudes que partage Isabelle Marcil, vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, qui représente les préposés aux bénéficiaires. Selon elle, juste à Val-d’Or, de 60 à 100 % des postes de préposés, selon les établissements, sont pourvus par de la main-d’œuvre indépendante.

Mme Marcil ajoute que les affichages de postes pour les maisons des aînés de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or n’ont pas permis de pourvoir la moitié des postes nécessaires pour les ouvrir à 50 % de leur capacité, autant au niveau des préposés aux bénéficiaires que des préposés de pavillon.

Et les candidatures qui ont été soumises, ce sont des personnes qu’on a déjà dans nos CHSLD. C’est juste du déplacement de notre personnel qui va migrer vers les maisons des aînés. Ce ne sont pas des gens de l’extérieur qui viennent nous aider , fait observer Isabelle Marcil.

Celle-ci ajoute que ce n’est pas l’enveloppe de 2 millions $ sur cinq ans prévue dans l’entente de principe intervenue avec Québec qui va changer la donne.

Ça va prendre de meilleures solutions et encore plus d'idées, je crois, que de juste reconnaître une portion d’ancienneté et une petite enveloppe budgétaire pour la région pour nous aider à sortir la main-d’œuvre indépendante. Il va falloir être encore plus imaginatif , affirme Mme Marcil.

Le CISSS-AT dit être en action

Lors de la dernière réunion de son conseil d’administration, le 25 janvier, le CISSS-AT a rappelé que le recours à la main-d’œuvre indépendante était en grande partie responsable de son déficit. L’organisation anticipe qu’il dépassera les 90 millions $ au 31 mars, dont 80 millions sont attribuables à l’utilisation de ces agences privées. L’écart avec les 127 millions $ s’explique par le fait que le CISSS-AT avait prévu 56 millions $ à son budget pour ce recours.

On n’est pas confortables avec le déficit engendré. Par contre, à défaut de recourir à cette main-d'œuvre, on devrait fermer ou suspendre certains services à la population, et ça, c’est hors de question. Le ministère est bien informé de cette situation.

Mme Roy assure que des actions sont déjà en cours et que des plans seront bientôt déposés au ministère de la Santé et des Services sociaux.