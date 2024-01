Attaques de James Smith : pourquoi le tueur a-t-il été libéré une deuxième fois?

Quelques mois après avoir brisé ses conditions de libération d’office, Myles Sanderson, l’auteur des attaques survenues en septembre 2022 en Saskatchewan, a pu retourner vivre au sein de la population. Une décision de la Commission des libérations conditionnelles qui a fait l’objet de plusieurs questions en ce onzième jour de l’enquête du coroner.

Que s’est-il passé le 4 septembre 2022? Le 4 septembre 2022, Myles Sanderson poignarde 11 personnes, dont son frère, Damien Sanderson, et en blesse 17 autres dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan. Il s’agit de la pire attaque à l’arme blanche dans l’histoire du Canada. S'est ensuivie une chasse à l’homme pendant trois jours jusqu'à ce que les forces de l’ordre repèrent, le 7 septembre, la voiture dans laquelle se déplaçait Myles Sanderson près du village de Rosthern, à 66 km au nord-est de Saskatoon. Peu de temps après son arrestation, le fugitif se retrouve en état de détresse respiratoire. Des ambulanciers sont appelés sur les lieux pour l’emmener dans un hôpital de Saskatoon, où son décès est finalement déclaré.

Incarcéré au pénitencier de la Saskatchewan en 2019, Myles Sanderson s’est d’abord vu refuser sa demande de libération conditionnelle en février 2021.

Il a ensuite pu bénéficier d'une libération d’office, un droit pour les détenus de terminer le dernier tiers de leur peine au sein de la population sous la supervision d’un agent de libération conditionnelle et sous certaines conditions.

Quelques semaines plus tard, Service Correctionnel Canada a toutefois décidé de suspendre sa libération d’office après avoir découvert qu’il vivait secrètement avec sa conjointe, Vanessa Burns, et leurs enfants.

Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Attaques au couteau en Saskatchewan Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Or, près de trois mois plus tard, la Commission des libérations conditionnelles a choisi d’annuler cette suspension, et ce malgré l’opposition de la superviseure des agents de libération conditionnelle, Linda Flahr, et l’historique de violence conjugale de Myles Sanderson.

Ouvrir en mode plein écran Après les attaques, Myles Sanderson se serait réfugié près du village de Wakaw. Il y serait resté pendant les trois jours qu'a duré la chasse à l'homme. (Photo d'archives) Photo : Gendarmerie royale du Canada

Dans sa décision, l’organisme a reconnu que M. Sanderson avait encore beaucoup de travail à faire, mais qu’il est demeuré sobre au cours de ses mois de liberté. Il s’est trouvé un emploi, a participé à une thérapie et à des cérémonies culturelles autochtones.

Publicité

La Commission des libérations conditionnelles a donc estimé que Myles Sanderson était sur la bonne voie en vue de sa réinsertion sociale.

Afin de réduire les risques en ce qui a trait à la violence conjugale, l’organisme a tout de même ajouté une condition à sa libération d’office : celle de ne pas avoir de contact avec Vanessa Burns ou ses enfants, sauf dans de rares circonstances et avec l’approbation de son agent de libération conditionnelle.

Par ailleurs, la directrice adjointe des politiques et initiatives législatives de la Commission, Monica Irfan, précise que les leaders d’une Première Nation ne sont pas impliqués dans la décision de l'organisation lorsqu'elle considère la libération d’un détenu originaire de leur communauté.

Elle note que les leaders autochtones peuvent écrire à la Commission, mais que cette dernière n’est pas obligée de les contacter.

Ouvrir en mode plein écran La Nation crie James Smith est située à près de 200 km au nord-est de Saskatoon. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Monica Irfan précise que les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont publiques et à la disposition de tous.

Publicité

L'organisme compte 72 membres. Neuf d’entre eux sont d’origine autochtone.

Offrir un soutien hors du milieu carcéral

Deux aînés autochtones travaillant pour Service correctionnel Canada ont également fait part de leurs expériences aux jurés.

Geraldine Arcand et Harvey Knight ont tous deux rencontré Myles Sanderson lors de son passage dans le système carcéral.

J’ai senti qu’il ressentait du remords , s'est rappelé Mme Arcand. Il me parlait de ses enfants. Il disait qu’il voulait être là pour eux.

Ouvrir en mode plein écran Myles Sanderson a été incarcéré au pénitencier de la Saskatchewan en 2019 avant d'être transféré au Pavillon de ressourcement Willow Cree. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Wong

De son côté, Harvey Knight a souligné que Myles Sanderson assistait à toutes les séances de son programme et qu'il se comportait très bien . Il estime que rien ne le laissait croire alors qu’il serait capable de faire ce qu’il a fait en septembre 2022.

Les deux aînés autochtones ont tenu à souligner l’importance pour un détenu d’avoir un soutien de la part de sa communauté une fois libéré. Selon eux, un détenu doit sentir que quelqu’un se soucie de lui, qu’il n’est pas rejeté par sa communauté.

Une première enquête qui tire à sa fin

Ayant débuté le 15 janvier dernier, les derniers témoins de l’enquête du coroner ont été entendus lundi.

Les jurés devront maintenant déterminer la manière, le moment et l’endroit où chacune des victimes a été tuée. Ils devront également formuler des recommandations afin d’éviter qu’un tel drame se répète.

Une deuxième enquête portant sur la mort de Myles Sanderson est prévue à la fin février.

Ouvrir en mode plein écran La salle de spectacle du Centre Kerry Vickar de Melfort s'est transformée en salle d'audience pour l'enquête du coroner. Photo : Radio-Canada / Vincent H. Turgeon

Au cours des deux dernières semaines, une trentaine de témoins ont pris la parole.

Après avoir expliqué la chronologie des événements, tant du moment des attaques que des allées et venues de Myles Sanderson et de son frère les jours précédents le drame, les deux premiers policiers à s’être rendus sur les lieux ont pu décrire leur arrivée dans la Nation crie James Smith.

Le commandant de détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Melfort au moment des attaques a également témoigné, affirmant que la journée du drame a été « la pire chose [qu’il] a vue de [sa] carrière ».

Le 18 janvier, l’ex-conjointe de Myles Sanderson, l’auteur des attaques, a expliqué aux jurés la relation violente dans laquelle elle se trouvait et la détresse qu’elle a ressentie le 4 septembre 2022.

Le lendemain, une analyse psychologique de Myles Sanderson a été présentée aux jurés.

Le gestionnaire de l'Équipe de lutte et d'intervention de la Saskatchewan de la région du Nord de la GRC , pour sa part, a expliqué pourquoi Myles Sanderson n’était pas activement recherché par les policiers, et ce même s’il était jugé illégalement en liberté.

À la suite des 11 autopsies, les deux médecins judiciaires ayant effectué les examens concluent que la plupart des victimes mortes au moment des attaques n’auraient pu être sauvées par les ambulanciers.

Dix d'entre elles sont mortes moins de 10 minutes après avoir été poignardées. Seul Damien Sanderson a potentiellement souffert de ses blessures pendant plus d’une heure avant de finalement succomber à ces dernières.