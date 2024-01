La météo en dents de scie fait sourciller les Yukonnais

Les températures enregistrées dans le sud du Yukon, au cours des derniers jours, passant rapidement de très froides à très douces, étonnent les résidents.

À Whitehorse, samedi, le mercure s’est mis à grimper tout d’un coup, allant de -19,9 degrés Celsius à 0,9 degré en l’espace de quelques heures à peine.

Dimanche, un record de 3,2 degrés Celsius a été atteint, et lundi, la pluie s’est mise de la partie avec un record de 6 degrés Celsius.

La variation impressionne même David Phillips, météorologue d’Environnement et Changements climatiques Canada, d’autant plus que le mercure s’apprête à chuter tout aussi sévèrement au cours des prochains jours.

En l’espace de quelques jours, vous allez passer d’un maximum de 6 degrés Celsius, ce qui représente 18 degrés de plus que la normale saisonnière pour cette période de l'année, à un maximum de -27 degrés Celsius [vendredi].

Je veux dire : quel écart dramatique! Et c’est tout simplement ce que la vie vous réserve et la raison pour laquelle il faut être prêt à passer de conditions très douces à des conditions glaciales.

À Beaver Creek, Dawson et Old Crow, toutefois, le mercure est demeuré dans les normales saisonnières, soit dans les environs de -15 à -20 degrés Celsius.

Le spécialiste explique qu’une crête de haute pression au-dessus des Prairies se bute à une zone de basse pression dans le golfe de l’Alaska. C’est une véritable délimitation qu’on peut voir et ressentir.

Des rues et des routes fermées

Le site du ministère de la Voirie et des Travaux publics (Nouvelle fenêtre) indique que de nombreuses routes font l’objet d’un avertissement en raison de conditions glacées, y compris la route de l’Alaska, Klondike Nord et Klondike Sud. Les routes vers les villages de Haines et de Skagway en Alaska sont, pour leur part, fermées à la circulation.

Ouvrir en mode plein écran La neige fondante dans les rues de Whitehorse a rendu la circulation difficile. Photo : Radio-Canada / Maria Tobin

À Whitehorse, le redoux a rapidement fait fondre la neige, causant des maux de tête aux piétons et aux automobilistes. La municipalité a même dû fermer une portion d’une artère principale en raison des trous dans la chaussée.

Le responsable des communications pour la Ville de Whitehorse, Oshea Jephson, explique que les équipes d’entretien font tout en leur pouvoir pour dégager les bouches d’égout afin d'assurer l'écoulement de la fonte avant que le froid revienne.

Une portion de la 2e avenue est actuellement limitée à une voie de circulation, le temps de remplir les trous de gravier.

Pour certains résidents à mobilité réduite, la situation les empêche de sortir de la maison. Sharon Shorty dépend d’un déambulateur pour se déplacer. Circuler dans la neige fondante, c’est comme circuler dans le sable. [...] Il est vraiment difficile de pousser des roues là-dedans à moins d’avoir des roues spécifiques, ce que je n’ai pas.

Sharon Shorty et Oshea Jephson suggèrent également que les résidents profitent de la fonte pour bien dégager les trottoirs avant que ça ne se transforme en glace.

Avec les informations de Leonard Linklater et Virginie Ann