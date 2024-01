Matagami s’oppose à la fermeture de sa maternelle 4 ans

La Ville de Matagami déplore vivement la décision du Centre de services scolaire de la Baie-James (CSSBJ) de fermer sa classe de maternelle 4 ans à compter de l’automne 2024.

Le CSSBJ a justifié sa décision par la pénurie de main-d’oeuvre qui prévaut sur son territoire. Les classes de maternelle 4 ans de Matagami, Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau seront touchées.

À Matagami, les élus disent avoir appris la nouvelle le 18 décembre. Dans une résolution adoptée en janvier, la Ville affirme que le Centre de services scolaire a fait preuve de désinvolture dans son processus de décision, alors qu’aucune communication adéquate n’a été faite au préalable, et sans la tenue de consultations appropriées avec les intervenants locaux .

Les élus de Matagami contredisent aussi le CSSBJ, qui affirme que les parents auront la possibilité de se tourner vers d’autres options. Le CPE des P’tits Maringouins confirme d’ailleurs être à pleine capacité, sans possibilité d’accueillir une nouvelle clientèle d’enfants de 4 ans l'automne prochain.

Notre permis avait été diminué à 29 places quand la commission scolaire a pris les 4 ans , précise la directrice générale du CPE, Chrystine Simard.

J’ai déjà fait les vérifications avec le ministère de la Famille pour voir si on peut augmenter le nombre de places, mais on n’a pas les locaux ni le personnel. On ne pourrait pas se tourner de bord vite comme ça, indique-t-elle. De toute façon, le ministère nous a dit qu’il n’est pas question de changer notre nombre de places, sachant que la commission scolaire peut revenir avec sa maternelle 4 ans en 2025. On ne peut pas jouer au yo-yo comme ça.

Alternative recherchée

Le CPE dit être en discussion avec le ministère pour trouver une alternative rapidement.

La Ville de Matagami demande pour sa part au CSSBJ de revenir sur sa décision pour éviter que les parents se retrouvent confrontés à des défis majeurs pour concilier le travail et la famille.

Les citoyens de Matagami sont en droit de bénéficier des mêmes services que l’ensemble des Québécois et l’abolition de la maternelle 4 ans ne peut être justifiée par des difficultés de recrutement sans avoir épuisé au préalable toutes les avenues possibles pour la sauvegarder , écrit la Ville dans sa résolution.

Si le CSSBJ refuse de réexaminer sa décision, Matagami lui demande de transférer intégralement les budgets liés à la maternelle 4 ans à une organisme compétent qui pourrait garantir la continuité du service.