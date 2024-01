Le HLM Saint-Dominique sera reconstruit avec des modules préfabriqués

Rasé par les flammes en juin 2022, le HLM Saint-Dominique à Jonquière sera remplacé par des modules préfabriqués. Le projet est estimé à 20 millions de dollars.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a approché l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay pour tester ce projet pilote de construction avec cette habitation à loyer modique. En novembre dernier, l’ancien pensionnat de Jonquière avait été entièrement démoli en vue de faire place à un nouvel immeuble à logements près de la rue Saint-Dominique.

Le directeur général adjoint de l’ OMH de Saguenay, Adam Boivin, explique qu'une construction traditionnelle aurait nécessité entre 12 et 18 mois de travaux.

En optant pour des modules préfabriqués, le projet sera livré dans des délais plus rapides. Le nouveau bâtiment comprendra 52 logements.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général adjoint de l’OMH de Saguenay, Adam Boivin, et la directrice au service des immeubles, Karyne Boily. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Au niveau de l'échéancier, avec la SHQ , ca va être plus rapide. L'objectif, c'est de rentrer des locataires rapidement. On cible idéalement au mois de janvier 2025. Considérant aussi que tous les modules préfabriqués vont être faits en usine, il devrait y avoir une certaine économie de coûts au niveau de la construction de l'immeuble d'habitation , a-t-il expliqué.

Publicité

Une solution pour la pénurie de logements

La construction modulaire en usine pourrait bien faire partie de la solution à la crise du logement au Québec. Selon la SHQ , les usines pourront développer des projets en partenariat avec des entreprises locales.

D’autres villes ont déjà expérimenté ce type de projet pilote. C’est le cas à Chibougamau et à Chapais, dans le Nord-du-Québec, où deux immeubles de six logements ont été construits sous la formule préfabriquée.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, y voit une formule plus rapide et moins coûteuse qui est parfaite pour les climats nordiques.

On y allait dans une approche de construction traditionnelle. Mais quand on a vu la soumission des entrepreneurs il y a déjà plusieurs mois, ça n'avait pas de bon sens. Parce que l'objectif de ces maisons-là, c'est d'offrir ça à des gens pour qu'ils puissent louer et éventuellement les acheter, donc s'établir une résidence à Chibougamau ou à Chapais le cas échéant , a souligné la mairesse en entrevue.

D'après des informations d'Annie-Claude Brisson