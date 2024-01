L’agrandissement de Trans Mountain face à des « problèmes techniques »

La société d’État responsable de Trans Mountain déclare avoir connu des problèmes techniques qui pourraient retarder l'agrandissement de l'oléoduc qui relie des produits pétroliers de l’Alberta à la côte de la Colombie-Britannique.

Dans une déclaration publiée sur son site web lundi, la société d'État indique avoir besoin de plus de temps pour déterminer les mesures les plus sûres et les plus prudentes à prendre afin de minimiser les retards.

Trans Mountain a précisé que les problèmes techniques ont été découverts entre le 25 et le 27 janvier.

La compagnie a indiqué qu’elle n'accorderait aucune entrevue à ce sujet.

L’entreprise dit se concentrer entièrement sur l'agrandissement en vue d'une mise en service prévue au deuxième trimestre 2024. Ce mois-ci, la société d’État prévoyait la fin des travaux pour le mois d’avril.

L'industrie pétrolière, qui attend avec impatience l'agrandissement de l'oléoduc, a augmenté sa production dans les sables bitumineux. Au mois de novembre, la production de pétrole de l'Alberta a atteint un niveau record.

Créé en 1953, Trans Mountain est le seul pipeline du Canada qui a dessert la côte ouest. Son agrandissement lui permettra de passer à une capacité de 890 000 barils par jour, comparativement à 300 000 barils par jour à l'heure actuelle.

Avec les informations de La Presse canadienne