Quand je grimpais dans l’arène, je tremblais de la tête au pied.

Peu de combattants le disent, mais tout le monde est habité par la peur quand l’arbitre donne ses consignes. La boxe, c’est une énorme décharge de stress. Ça peut vous sembler bizarre dit comme ça, mais c’est ce qui va me manquer le plus. Ce sport, c’est un univers spécial qui m’a permis de grandir et surtout de devenir une meilleure personne.

Aujourd’hui, c’est la fin. J’accroche mes gants.

J’ai participé aux Jeux olympiques et gagné 23 fois chez les professionnels. Je suis fier de mon parcours, mais aussi de la façon dont ce sport m’a transformé.

Je ne me défilerai pas, parce que ça fait partie de mon histoire. J’ai longtemps été turbulent. En fait, j’ai eu des troubles du comportement tout au long de mon enfance et la mort de mon père quand j’avais 17 ans n’a pas amélioré les choses. Ma mère travaillait fort pour joindre les deux bouts et s’assurer qu’on ne manque de rien, mais je dois avouer aujourd’hui que je ne lui rendais pas la vie facile.

Mon grand-père a été d’une aide précieuse autant pour elle que pour moi. Il m’a encouragé à mettre du sérieux à la boxe et suivait avec attention mes premiers combats amateurs à l’aréna Jean-Guy Talbot.

J’étais loin d’être parfait, mais déjà je mettais beaucoup plus de sérieux à mon entraînement. Cette discipline m’a permis de me fixer des objectifs.

Je suis devenu l’un des meilleurs espoirs au pays et malgré cela, Boxe Canada ne m’a jamais aidé financièrement.

Je travaillais à temps plein sur les toitures et m'entraînais le soir et la fin de semaine. Malgré une épaule sévèrement amochée, j’ai gagné ma place aux Jeux de Londres. En 2012, j’y ai vécu les plus grandes émotions de ma carrière. Je n’ai pas réussi à revenir avec une médaille, mais j’ai tout de même battu le français Tony Yoka, éventuel médaillé d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean contre Tony Yoka aux Jeux olympiques de Londres Photo : Associated Press / Ivan Sekretarev

C’est en revenant de Londres que ça s’est gâté. Ma déchirure à l’épaule nécessitait une opération. J’ai dû rester loin du gymnase durant plusieurs mois. J’ai dû passer deux fois sous le bistouri. Entre-temps, je me suis égaré et j’ai pris de mauvaises décisions. Une erreur de jugement m’a envoyé derrière les barreaux durant dix mois. J’avais alors deux choix : garder mes mauvaises fréquentations et habitudes de vie ou me ressaisir et devenir un professionnel dans tous les sens du terme.

Tout le monde me conseillait de rejoindre les rangs du Groupe Yvon Michel ou d’Interbox. J’ai rencontré Camille Estephan. Il a accepté de me faire confiance... et moi aussi. Eye of the Tiger allait me payer chaque semaine pour m’entraîner. En contrepartie, je devais y mettre tout le sérieux nécessaire et devenir un véritable athlète en qui on acceptait de confier l’image d’une entreprise florissante.

La signature de ce contrat a changé ma vie. Depuis ce jour, je me suis efforcé de devenir un modèle pour les jeunes boxeurs de la relève. J’estime y être parvenu. J’espère que ces quelques lignes pourront raviver l’espoir chez ceux qui vivent aussi une adolescence tumultueuse.

De la bâtisse industrielle à l’Arabie Saoudite

Mon premier combat chez les professionnels en novembre 2015 était tout sauf glamour. Mon adversaire Balazs Bodo a été accueilli par une foule hostile et il était évident qu’il était complètement terrorisé en se présentant devant moi. Il a couru dans l’arène pour m’éviter et s’est étendu de tout son long dès les premiers bons coups de poing. Les 13 combats suivants ont été de plus en plus relevés. J’ai eu de bons adversaires, dont Alexis Santos et j’ai mis la main sur mon premier titre IBO acquis face à Marcelo Nascimento à l’Olympia de Montréal.

Ouvrir en mode plein écran Le Trifluvien Simon Kean et le Britanno-Colombien Adam Braidwood se sont toisés pour une dernière fois lors de la pesée officielle avant leur combat, en juin 2018. (Photo d'archives) Photo : Eye of the Tiger

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean, tout sourire, après sa victoire contre Adam Braidwood, en juin 2018, au Centre Gervais Auto de Shawinigan (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean a détenu plusieurs ceintures au cours de sa longue carrière. Photo : Eye of the Tiger/Paul Doumit

Ouvrir en mode plein écran L'heure de la retraite ayant sonné, Simon Kean salue la foule une dernière fois. Photo : Eye of the Tiger/Vincent Ethier Album photo: Simon Kean, une carrière de combats

Mon duel à Shawinigan contre l’ancien footballeur professionnel Adam Braidwood demeurera l’un des plus beaux moments de ma carrière. On avait bâti cette intense rivalité durant des mois sur les réseaux sociaux. Quand la cloche a sonné, j’étais déchaîné, porté par une foule survoltée. Me battre au Centre Gervais Auto, c’était magique, car tous mes proches pouvaient y être. C’est l’endroit où j'ai le plus aimé me battre. J’y ai démoli Braidwood. Il s’est effondré dans les câbles au troisième round. J’étais content que ça se termine si rapidement, car je m’étais fracturé les deux mains en le frappant.

Ouvrir en mode plein écran Dillon Carman s'est imposé contre Simon Kean en octobre au Centre Vidéotron de Québec. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Eye of the tiger management

Tu as beau connaître ton adversaire par cœur, tu sais qu’un seul coup de poing bien placé peut suffire pour mettre fin au combat. Si c’est un gros défi, tu as peur de te faire blesser. Si c’est un adversaire de calibre inférieur, tu as peur de faire une gaffe et de mal paraître.

Ça fait partie du sport, mais c’est le sentiment qui m’habite encore aujourd’hui quand je repense à ma défaite par K.-O. contre Dillon Carman. Je l’ai sous-estimé. C’était ma première défaite en carrière. J’ai perdu ma ceinture de champion et chuté considérablement dans les classements mondiaux. Plusieurs amateurs de boxe ont commencé à dire de mauvaises choses sur moi. Je suis devenu leur bouc émissaire, même si j’ai battu Carman à mon tour par K.-O. quelques mois plus tard à Shawinigan.

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean a remporté son combat revanche contre Dillon Carman en juin 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

Quand la cloche sonne, tu ne penses plus à ça. La peur qui t’habite laisse place à l’adrénaline. La bagarre commence et chaque victoire durant laquelle tu t’es surpassé te donne un grand sentiment d’accomplissement.

La pandémie est arrivée au pire moment pour moi, ça a ralenti le rythme de ma carrière. Conscient que la fin approchait, je suis retourné à l’école afin de devenir entrepreneur en construction.

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean contre Shawndell Terell Winters en février 2022 Photo : Eye of the Tiger/Vincent Ethier

J’ai pu me battre encore quelques fois et mon dernier affrontement a eu lieu en Arabie Saoudite. J’ai perdu contre Joseph Parker qui a ensuite surpris tout le monde en battant le champion du monde Deontay Wilder.

Ce soir-là, je savais que je venais de disputer mon dernier combat.

Après l’affrontement, Parker a eu beaucoup de classe et il est venu me saluer dans mon vestiaire. Cette défaite venait de fermer la porte à d’autres duels lucratifs d’envergure internationale. Il faut savoir s’arrêter au bon moment. Je quitte l’arène avec une satisfaisante fiche de 23 victoires et seulement 2 défaites.

Tendre le flambeau

Je suivrai avec attention la continuité de la carrière du terrifiant Arslanbek Makhmudov et d’Alexis Barrière, deux excellents poids lourds que j’aurais aimé pouvoir affronter.

J’accroche mes gants, mais je ne les rangerai pas trop loin, car l’instinct du combattant m’anime toujours.

Si j’ai à revenir à la compétition un jour, ce sera pour affronter l’un d’entre eux dans un excellent combat à saveur locale. Je souhaite leur montrer qui est le roi de la montagne.

Merci à Jimmy Boisvert et Denis Hince du Club de boxe performance de Trois-Rivières où tout a commencé pour moi. À Jessy Ross Thompson, à Shawn Collinson, à mon préparateur physique Yannick Reynaud et au docteur Max Lamirande qui ont pris le relais lorsque j’ai pris la décision de déménager à Montréal. Cette équipe a su tirer le meilleur de moi et nous avions vraiment trouvé la meilleure formule d’entraînement de mon parcours professionnel. Merci à Camille, à Antonin et à l'ensemble de la famille de Eye of the Tiger.

Ouvrir en mode plein écran Simon Kean accroche ses gants, mais reste près du ring. (Photo d'archives) Photo : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / iStockphoto

À 35 ans, je reviens en Mauricie. Je suis maintenant associé chez Albernhe AKoustique, une compagnie qui se spécialise dans la pose de panneaux de gypse. Au printemps, je vais aussi lancer Toitures Simon Kean.

Je souhaite consacrer ces dernières lignes à tous les bénévoles qui m’ont donné de leur précieux temps. À tous les commerçants qui ont investi une partie de leur argent dans ma carrière ou offert des services professionnels afin de me permettre de continuer mon développement. À mes proches pour leur soutien, particulièrement à ma mère Lucie, à ma soeur Claudia, à mon oncle Michel et à mon grand-père Raymond Kean. Je souhaite aussi remercier les représentants des médias qui ont couvert ma carrière. J’ai une pensée spéciale pour Jeff Fillion, Jonathan Roberge, Réjean Tremblay et Steve Turcotte, avec qui la collaboration a toujours été franche.

Finalement, merci à vous, chers amateurs de boxe. Ce fut une aventure fantastique! Merci du fond de mon coeur.

Simon Kean