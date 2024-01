L’identité au coeur du travail du chorégraphe Hervé Koubi

De passage à Victoria et Nanaimo, le chorégraphe franco-algérien Hervé Koubi interroge dans ses créations les racines et l'appartenance qui s'étend au-delà des frontières.

Parmi elles : Ce que le jour doit à la nuit (2013) et Les nuits barbares (2015), qui s'articulent autour du bassin méditerranéen, deux spectacles que la Compagnie Hervé Koubi présentera dans l'île de Vancouver entre le 2 et le 5 février.

Dans Les nuits barbares, présenté dans le cadre de la saison de Dance Victoria les 2 et 3 février au Royal Theatre de la Capitale, Hervé Koubi s'intéresse à ses racines et confronte sa petite histoire à la grande.

Ouvrir en mode plein écran Dans « Les nuits barbares », Hervé Koubi s'interroge sur l'histoire du bassin méditerranéen. Photo : Pierangela Flisi

C'est un projet qui a vu le jour sur une préoccupation qui était la mienne autour de la Méditerranée, explique le chorégraphe né en France de parents algériens. C’est une histoire qui nous apprend que les frontières sont plutôt floues et que notre héritage est multiple.

Détenteur d'une formation en danse à l'Opéra de Marseille et fort d'une carrière de danseur à Nantes et Bruxelles, Hervé Koubi explore depuis 15 ans cette quête d'identité.

On est héritiers d'une grande histoire qui nous dépasse. Si on regarde ce que nous sommes, on pourrait apprendre à mieux vivre ensemble.

Le spectacle réunit sur scène 13 danseurs de rue venus d'Algérie, du Maroc, de France et du Burkina Faso.

Portant des couvre-chefs inspirés de Swarovski, un fabricant autrichien de bijoux et d’accessoires en cristal taillé, ces danseurs évoquent l'humanité des premiers colons du bassin méditerranéen sur fond musical de Mozart, de Fauré et de mélodies traditionnelles algériennes.

Ouvrir en mode plein écran Revêtus couvre-chefs inspirés de Swarovski, les danseurs incarnent les premiers colons du bassin méditerranéen. Photo : Frédéric DeFaverney

Hervé Koubi s’est d’ailleurs inspiré du profil de ces danseurs pour créer le langage chorégraphique du spectacle.

Aucun a priori : c'était ça qui était bien avec les danseurs d'Afrique du Nord, dit-il. Contrairement aux danseurs européens, ils étaient un peu moins formatés.

Cet aspect a d’ailleurs profondément intéressé et touché le chorégraphe.

Il y a une forme de générosité, d'authenticité dans leur rapport au mouvement, précise-t-il. Ces danseurs de rue réussissent à se révéler à travers une autre forme de danse [soit la danse contemporaine], mais sans pour autant se trahir.

Un succès à l’étranger plutôt qu’à la maison

Le spectacle Les nuits barbares, tout comme les autres créations de la Compagnie Hervé Koubi, connaît un grand succès à l’étranger, mais étrangement peu en France.

Ouvrir en mode plein écran Le spectacle « Les nuits barbares » regroupe 13 danseurs de rue venus d'Algérie, du Maroc, de France et du Burkina Faso. Photo : Stephane Chazelon

J'ai la chance d'être une des compagnies françaises les plus diffusées à l'international, dit Hervé Koubi. Mais je suis un chorégraphe qui, étrangement, n’est pas toujours aimé en France.

J’ai joué pour la 10e fois à New York, mais je n'ai pas joué une seule fois dans la capitale de mon propre pays!

Le chorégraphe pense que ses origines ainsi que la singularité de ses créations sont peut-être la raison pour laquelle il n’arrive pas à obtenir du soutien en France.

C'est que j'échappe à un déroulé historique. Peut-être que je ne suis pas assez arabe, ni assez français, lance Hervé Koubi, enfant de parents immigrés. Et du coup, on dirait que je n’ai pas ma place dans mon pays [la France].

C’est ce que j'essaye de crier dans mon travail soit que nous avons une appartenance plus ancienne que les nations.

L’artiste poursuit en disant qu’il n’aime pas appartenir à un camp ou un courant.

Ce que je raconte n'est pas forcément dans un courant de mode. Je crois que j'échappe à ce qui se fait dans le domaine chorégraphique.

C’était le cas de son spectacle Ce que le jour doit à la nuit créé en 2013.

Ce spectacle était assez nouveau dans le paysage de la danse à l'époque en raison de cette façon de métisser les techniques et d’amener les danseurs à une esthétique qui était très différente de ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer.

Ouvrir en mode plein écran La Compagnie Hervé Koubi sera à Nanaimo les 4 et 5 février pour présenter des ateliers de danse fusion ainsi que le spectacle « Ce que le jour doit à la nuit » Photo : Nathalie Sternalski

Inspiré de la quête d’identité d’Hervé Koubi, le spectacle What The Day Owes To The Night (Ce que le jour doit à la nuit) sera présenté au théâtre Port de Nanaimo le lundi 5 février dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, sous l'initiative de Crimson Coast Dance.

Les danseurs de la troupe offriront également deux ateliers de danse urbaine et contemporaine ouverts à tous le dimanche 4 février au Beban Park Stage de Nanaimo.

D'après les propos recueillis par Marie Villeneuve