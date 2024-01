En Matanie, de moins en moins de places en RPA depuis 2022

Depuis juin 2022, la MRC de La Matanie perd des places en résidences privées pour aînés.

Selon des données fournies par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, une cinquantaine de places en résidences privées pour aînés ( RPA) ont été supprimées entre juin 2022 et janvier 2024 dans la région.

Il y a aussi eu deux fermetures de RPA dans cette MRC sur la même période.

Par exemple, l'automne dernier, la résidence matanaise Le Carré St-Jérôme a fermé définitivement ses portes et ses 39 résidents ont été relocalisés.

D'autres MRC du Bas-Saint-Laurent s'en sortent mieux. C'est le cas de la MRC de Kamouraska, qui a gagné quelque 170 places depuis juin 2022 ou encore la MRC de La Matapédia, où une quarantaine de places se sont ajoutées depuis un an et demi.

Une population vieillissante

Tant le député de Matane-Matapédia que le préfet de la MRC de La Matanie se disent préoccupés par la situation en Matanie, étant donné la population vieillissante de la région.

On a besoin de ces places, et on en aura besoin de plus en plus au cours des prochaines années , indique le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Pour sa part, le préfet de la MRC de La Matanie, Gérald Beaulieu, constate que la région n'est pas autant touchée par les fermetures de résidences de personnes âgées que les grands centres.

Je suis content de voir qu’on maintient une offre, que la baisse n’est pas aussi importante qu’au Québec, mais il ne faut pas s’enorgueillir. Il faut agir pour faire en sorte d’avoir une meilleure offre pour nos personnes aînées , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Baie-des-Sables et préfet de la MRC de La Matanie, Gérald Beaulieu. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un comité habitation a d’ailleurs été mis en place à la MRC à ce propos.

Par ailleurs, Pascal Bérubé constate la disparition de petites RPA dans sa circonscription en raison, selon lui, d’un fardeau réglementaire trop imposant.

J’ai encore en tête de belles petites entreprises locales qui ont dû fermer parce que la rentabilité n’était pas là, parce qu’on leur demandait beaucoup de choses , se rappelle-t-il.

Il prend l’exemple de l’installation des gicleurs, dont les coûts posent problème aux propriétaires de RPA , selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés.

Maintenant, on voit de grandes entreprises avec de grands bâtiments sur notre territoire, ce qu'on ne voyait pas autrefois , constate Pascal Bérubé.

L’élu reproche aussi au gouvernement d'avoir investi dans les maisons pour aînés au lieu de mettre en place des mesures pour aider les propriétaires de résidences pour personnes âgées.

Le gouvernement du Québec a choisi de financer des maisons des aînés à 1 million de dollars la porte. Ça, c’est le choix de la CAQ. Je pense qu’il faut soutenir les entreprises qui sont déjà sur place, qui sont la propriété d’entrepreneurs locaux, qui sont moins des entrepreneurs que des gens qui veulent s’investir pour les aînés , soutient Pascal Bérubé.

L’élu appelle aussi le gouvernement à en faire davantage pour les services à domiciles.

Pascal Bérubé avance aussi qu’un projet de résidence pour personnes âgées avec des dizaines de places lui a été présenté la semaine dernière.

Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais disons que ça viendrait répondre à une demande pressante en Matanie , explique-t-il.

Des difficultés qui s’accumulent

Hausse du coût du panier d’épicerie, hausse des primes d’assurance, manque de main-d’œuvre : le contexte économique frappe aussi de plein fouet les résidences pour personnes âgées, quelle que soit leur nature, selon David Barbaza, directeur général de la Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Son organisme représente 39 résidences sans but lucratif au Bas-Saint-Laurent et 18 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour environ 1000 places.

Un sondage effectué auprès des gestionnaires de résidences membres de la Fédération n’augure rien de bon pour les prochaines années, selon lui.

La majorité nous a répondu que si la situation perdurait dans les cinq prochaines années, on ne voyait pas d'autre solution que de mettre les clés sous la porte , soutient David Barbaza.

Il cite par exemple la compétition très forte que mène le réseau public de la santé pour le recrutement de main-d’œuvre.