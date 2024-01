Un nouveau centre d’expertise et de formation sur la biomasse à Saint-Marc-des-Carrières

Un nouveau complexe est sorti de terre sur la rue Saint-Joseph à Saint-Marc-des-Carrières, dans la région de Portneuf. Il accueillera d’ici quelques mois le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse, destiné aux entreprises et aux municipalités.

L'objectif du centre, c'est de valoriser en énergie thermique toute la biomasse résiduelle qui présentement n'est pas valorisée au Québec, qui très souvent est enfouie et qui est disponible dans des circuits courts , explique M. Naud, qui est aussi président-directeur général de la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Pierre Naud estime que la biomasse est une source d'énergie idéale pour une municipalité qui possède sur son territoire des exploitations forestières ou des industries rejetant des résidus, comme une usine de meubles, par exemple. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Ça s'adresse à toutes les organisations, les entreprises, les municipalités qui ont de l'intérêt à aller vers l'autoproduction d'énergie , déclare-t-il.

La chaudière principale, qui servira de démonstrateur et d'outil de formation, doit arriver d'Europe au cours des prochaines semaines. L'ouverture du centre est prévue en mai.

Le rôle aussi du centre d'expertise, c'est vraiment de développer ou de partager de la connaissance et du savoir-faire pour développer la souveraineté énergétique en région , s'enthousiasme Jean-Pierre Naud.

Vers un pôle d'expertise

Plusieurs municipalités et entreprises du Québec utilisent déjà la biomasse pour chauffer des bâtiments ou pour fournir de l’énergie à certains processus de production. Le regroupement Vision Biomasse Québec en recense une soixantaine sur son site web.

Avec l’ouverture du centre de Saint-Marc-des-Carrières, Jean-Pierre Naud et ses collaborateurs souhaitent créer un pôle d’expertise, afin de mieux épauler les organisations qui souhaitent convertir leurs installations.

Ouvrir en mode plein écran Voici à quoi ressemblera l'équipement avec lequel les observateurs pourront venir apprivoiser l'énergie biomasse. Photo : Photo fournie par le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse

Il y a plusieurs formations qui vont être offertes ici , détaille M. Naud. Une formation pour apprendre à opérer et à calibrer une chaudière à biomasse. Il y a une formation pour apprendre à produire le combustible. Il y a une formation pour apprendre à opérer l'équipement , poursuit-il.

Jusqu'à maintenant, 84 organisations et municipalités ont participé à un premier atelier offert par le centre.

Notre rôle, c'est l'accompagnement de façon neutre, explique le directeur. C'est un OBNL ici, donc de façon neutre et objective.

Une source d'énergie méconnue

La biomasse est une source d’énergie qui demeure encore méconnue, mais que Jean-Pierre Naud souhaite démystifier. En chauffage, on va appeler biomasse tout ce qui peut servir pour produire de l'énergie thermique, pour chauffer des bâtiments , explique-t-il.

Les résidus forestiers, les bois de déconstruction, les déjections animales et les déchets agricoles peuvent tous être considérés comme de la biomasse.

Ouvrir en mode plein écran Les résidus de bois issus de la déconstruction dont l'une des matières qui seront valorisées au Centre d'expertise et de formation de Saint-Marc-des-Carrières. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

À Saint-Marc-des-Carrières, ces résidus de bois sont conditionnés puis asséchés. Brûlés dans une chaudière spéciale, ces résidus permettent ensuite de produire de l'eau chaude. Acheminée dans des tuyaux, cette eau peut ensuite chauffer des bâtiments ou même des trottoirs.

Selon le système utilisé et lorsque la biomasse sert à remplacer un système qui utilisait auparavant les hydrocarbures, elle peut permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre lors de la combustion. Elle permet également d’éviter la pollution reliée à l’enfouissement de la biomasse.

En 2021, la firme WSP a réalisé un inventaire de la biomasse disponible au Québec pour la production de bioénergie. Elle estimait à l'époque que seulement pour la biomasse forestière résiduelle, le potentiel théorique dans la province était de 6,8 millions de tonnes métriques anhydre ou sèche par année.

L'exemple de Saint-Gilbert

La municipalité de Saint-Gilbert, voisine de Saint-Marc-des-Carrières, s’est dotée d’un système à la biomasse en 2014 pour chauffer son église, son ancien presbytère, l’hôtel de ville et le centre municipal.

On ne se mentira pas, c'est bon pour l'environnement, mais en plus, on sauve de l'argent, c'est l'idéal , s'exclame Daniel Perron, le maire de la municipalité de 291 habitants.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Perron a pu constater l'engouement que le projet de sa municipalité a suscité depuis sa mise sur pied, de la part de chercheurs et de dirigeant d'autres villes. Saint-Gilbert a été une pionnière dans l'utilisation de la biomasse pour chauffer des bâtiments. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Les bâtiments publics étaient auparavant chauffés au mazout. Ça dépend toujours des années-là le prix de l'électricité normalement versus le prix de l'huile, qui a changé au fil des années, mais normalement je dirais une moyenne de 40 à 50 % [d’économies] , explique le maire.

La biomasse brûlée à Saint-Gilbert provient d’une entreprise de la région. Pour Jean-Pierre Naud, qui est aussi chargé d’opérer la chaudière de la petite municipalité, ce modèle correspond exactement à celui qu’il souhaite promouvoir au centre d’expertise.

Notre rôle c'est de multiplier les petites chaufferies pour libérer, réduire la dépendance du pétrole et du propane dans le milieu rural , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran C'est cette chaudière alimentée en biomasse qui permet de chauffer les bâtiments municipaux, l'église et l'ancien presbytère de Saint-Gilbert. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Un rôle dans la transition

Le professeur Kokou Adjallé est coresponsable scientifique du Laboratoire de biotechnologies environnementales à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et se spécialise notamment dans la valorisation de la biomasse.

Il explique que puisque la biomasse est abondante et renouvelable , et qu'elle est disponible partout, elle jouera un grand rôle dans la transition vers la carboneutralité . D'après lui, l’idéal, c’est quand la biomasse est utilisée plus ou moins sur place et n’est pas transportée sur de longue distance avant d’être revalorisée.

Ouvrir en mode plein écran Kokou Adjallé est coresponsable scientifique du Laboratoire de biotechnologies environnementales. Photo : Radio-Canada

Tout est au cas par cas, donc, compte tenu de la biomasse disponible et sa composition et du produit à valeur ajoutée qu'on veut avoir, il faut choisir la méthode appropriée pour répondre vraiment aux enjeux écologiques, économiques et de développement durable , croit le chercheur.