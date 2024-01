Explosion du nombre de claims miniers au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les claims miniers connaissent une forte hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement en raison de l’émergence des minéraux critiques.

Les entreprises et les prospecteurs autonomes sont de plus en plus nombreux à vouloir découvrir ce qui se cache dans le sous-sol de la région.

À l’échelle provinciale, 264 580 claims étaient actifs à la fin de 2022. Un an plus tard, ce nombre a grimpé à près de 350 000. À lui seul, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une hausse d'environ 5000 claims.

Je vois ça d'une façon très positive. Toute cette recherche va amener une meilleure connaissance de notre potentiel minier. On a toujours été une province géologique qui était négligée. On misait beaucoup sur l'Abitibi et Chibougamau, qui étaient des secteurs bien connus , pointe le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard.

Le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est n'est pas surpris.

Il commence à y avoir de la demande pour les minéraux qui sont autres que les métaux de base. [...] qui sont recherchés et qui sont actuellement presque exclusifs à la Chine. On a entre autres le phosphate où il y a une explosion de la recherche , commente Louis Ouellet.

Qui dit claims ne dit pas nécessairement projets miniers. Au Québec, environ 10 % des claims mènent à des travaux d'exploration. Des travaux d'impact comme du forage ou de l’échantillonnage en vrac sont menés dans seulement 1 % des cas.

Lorsqu'on prend un claim sur le territoire, on a trois ans pour réaliser des travaux sur ce claim-là pour pouvoir ensuite le renouveler si on veut aller plus loin [...] Donc ça prend beaucoup de claims avant d'en trouver un bon, sur lequel on va pouvoir aller plus loin , explique le directeur de la Table régionale de concertation minière, Benoît Lafrance.

Les projets Arianne Phosphate, First Phosphate et Crevier, au nord de Girardville, pourraient aboutir à l'exploitation d'une mine.

On sait que pour Crevier, il y a beaucoup d'exploration qui se fait pour mieux connaître le gisement. Donc oui, nous sommes très optimistes que ce projet-là va se rendre à terme.

Le nerf de la guerre est souvent le financement lorsqu'il est question de projets miniers.

Ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement avant d'en arriver à un projet minier contrairement à un projet d'exploration. Lorsqu'on est rendu à l'étape du projet minier, évidemment, toutes les études techniques et environnementales aussi. On pourrait parler d'Arianne Phospate qui a obtenu toutes les autorisations pour mettre en production une mine , fait valoir Benoît Lafrance.

Afin de mettre à jour et partager les connaissances dans le domaine, les acteurs régionaux se rassembleront lors du forum minier le 11 avril prochain à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

D’après le reportage de Laurie Gobeil