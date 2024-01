Le prix du crabe des neiges contesté à nouveau par l’industrie

Le prix du crabe des neiges établi dans la zone 16 en 2020 est de nouveau contesté par l'industrie lors d'audiences devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

L’Association québécoise de l’industrie de la pêche ( AQIP ) conteste la décision de la régie qui, en 2021, avait fixé le prix du crabe des neiges à 4,83 $ pour l’année 2020.

De son côté, l’ AQIP avait plutôt accepté de payer les pêcheurs de crabe de la zone 16 la somme de 4,25 $ la livre pour l’année 2020, expliquant que la décision de la régie créerait un bouleversement dans la commercialisation du crabe.

Selon le directeur général de l’AQIP, Jean-Paul Gagné, les prix que pouvaient obtenir les transformateurs sur le marché ne permettaient pas de payer le prix demandé par l’Office des pêcheurs de crabe de la zone 16 ou fixé par la régie.

Le litige, qui oppose l’ AQIP, la régie et l’Office des pêcheurs de crabe de la zone 16, s’est même rendu jusqu’en Cour supérieure.

En mai 2023, la cour a finalement recommandé que le dossier soit renvoyé à la régie pour qu’une nouvelle décision soit prise au sujet du prix du crabe, contesté par l’ AQIP .

Jean-Paul Gagné est le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

C’est beaucoup trop long , déplore Jean-Paul Gagné.

On se retrouve à discuter d’un prix de 2020 pour le prix d’un crabe qui a été vendu, consommé et même digéré!

Les audiences ont débuté la semaine dernière devant la régie et vont reprendre au mois d’avril 2024 pour que des témoins de l’Office des pêcheurs ainsi que d'autres témoins experts soient entendus.

Ces procédures ne sont qu’une partie des nombreuses tractations en cours opposant l’ AQIP et l’Office des pêcheurs de crabe de la zone 16, qui n’ont toujours pas signé de conventions pour les années 2022 et 2023, et ce à quelques mois du début de la saison de pêche de 2024.

L'Office des pêcheurs de crabe de neige de la zone 16 n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.